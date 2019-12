Fundido en fútbol, Lionel Messi brilla como el oro que recibe en sus manos. En casa, el trofeo lo besa su pequeño Mateo, pero lo abraza todo el mundo del fútbol que idolatra al argentino. El astro argentino fue premiado ayer con el Balón de Oro de parte de la revista “France Football”, en la que es su sexta coronación mundial, siendo el primer jugador en conseguirlo (estaba igualado en cinco con Cristiano Ronaldo).

Pese a que el Barcelona solo consiguió la Liga en este año 2019 -el Balón de Oro premia año calendario y no la temporada de julio a junio-, Messi supo hacerse un lugar a nivel mundial. Ganó el The Best de la FIFA y ahora el otro máximo premio para un jugador en materia individual, luego de una década de su primera coronación y de cuatro de la última. “Hace diez años recibí mi primer Balón de Oro con 22 años y era impensable lo que estaba viniendo. Hoy recibo el sexto en un momento totalmente diferente y muy especial a nivel personal”, aseguró en la ceremonia realizada en el Theatre du Châtelet de París, hasta donde acudió su familia, con Antonella Roccuzzo y sus hijos Thiago y Mateo.

Puesto Jugador País Club 1 Lionel Messi Argentina Barcelona 2 Virgil van Dijk Holanda Liverpool 3 Cristiano Ronaldo Portugal Juventus 4 Sadio Mané Senegal Liverpool 5 Mohamed Salah Egipto Liverpool

“Se acerca la retirada, Dios quiera que me queden varios años más”, lanzó otra vez la alarma. Tiene 32 años y según la prensa europea, tendría pensado jugar un par de años más en el Barza.

Para el Balón de Oro solo votan periodistas y tiene la peculiaridad que los tres últimos ganadores, Cristiano Ronaldo (2) y Luka Modric, ganaron la Champions. Messi no lo logró, pero fue el máximo goleador de la pasada con doce tantos, seis marcados este año, y en la actual edición es el líder del Barza en su camino hacia octavos.

Más que títulos, lo que Lionel Messi ha hecho en este 2019 es confirmar su valía con juego. Ganó la Liga 2018-19, semifinalista de Champions pasada, fue tercero en la Copa América, lidera el presente torneo español y está clasificado a octavos de la Champions actual. Sin él, quizás sus equipos no hubieran logrado todo ello.

Premios individuales de Messi Cantidad Balón de Oro 6 FIFA World Player 1 The Best 1 Mejor jugador de Europa 2 Bota de Oro 6 Goleador Champions 6 Goleador Liga 5

Virgil van Dijk, defensor del Liverpool que ganó la Champions y ahora lidera la Premier, terminó en segundo lugar y cerró el podio Cristiano. El jugador holandés vio como el argentino era coronado nuevamente -como en el The Best-, mientras que el portugués ni siquiera asistió a la ceremonia.

El año pasado Modric rompió el duopolío de Messi-Cristiano. Este 2019, Lionel ha puesto en orden la cuenta y apunta a más.