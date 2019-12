Es difícil asumirlo, pero el fin de la carrera de Lionel Messi está más cerca. Él mismo lo ha manifestado cuando recibió su sexto Balón de Oro en la gala de este lunes. “Se va acercando mi retirada, pero aún quedan años para disfrutar”, dijo. Aunque la ‘Pulga’ luzca eterno, es humano y, como todos, tiene un límite. Entonces, ¿cuál es la edad apropiada para colgar las botas? La mejor respuesta -o la que todos quisieran escuchar- sería “nunca”, pero ello resulta imposible.

Lo cierto es que Messi, con 32 años, ha manifestado su amor profundo por el fútbol y no dudará en enamorar al balón hasta que su cuerpo ya no se lo permita. Mientras, disfrutemos de él, de su magia, de su picardía. Porque solo se vive una sola vez y coexistir con un auténtico genio como el argentino no es algo que pase siempre. Por ello, repasamos las edades a las que los cracks de la talla de un Balón de Oro, como Pelé, Diego Maradona, Johan Cruyff, entre otros, decidieron retirarse.

-Las leyendas-

Aunque nunca ganaron un Balón de Oro - en su época era exclusivo para los futbolistas de nacionalidad europea-, no hay duda que Pelé y Maradona tendrían dicho galardón en sus vitrinas. Son cracks únicos y no por gusto sus nombres continúan trascendiendo los tiempos.

Pelé colgó las botas en octubre de 1974, a pocos días de cumplir 34 años. Sin embargo, sus necesidades económicas le hicieron volver a pisar el campo en junio del siguiente año con el Cosmos de Nueva York. Ahí permaneció tres temporadas más en una liga muchísimo menos exigente y se retiró oficialmente el 1 de octubre de 1977, 22 días antes de cumplir 37 abriles.

Por su parte, Maradona había llegado hasta el tope de su carrera con el Napoles, pero sus problemas con las drogas hicieron descender gradualmente su grandioso fútbol. El fin de su carrera se hizo más próxima. Diego anunció su retiro oficial el mismo día de su onomástico número 37, el 30 de octubre de 1997.

El que también se retiró a esta edad, y no lo podemos dejar de mencionar, fue Cruyff. Una leyenda del fútbol que sí tuvo la dicha de ganar el Balón de Oro. Y no fue solo uno, fueron tres. Tras haber dejado huella en el Ajax y el Barcelona, el holandés emprendió una aventura primero en Estados Unidos con Los Angeles Aztecs y los Diplomats, y luego en la segunda de España con el Levante.

Para el final de su carrera, Cruyff retornó a Holanda para volver a vestir la camiseta del Ajax por dos años. En su última temporada, la rebeldía personificada en el holandés se hizo realidad al fichar por el Feyenoord, rival histórico del Ajax. Es así que el ‘Flaco’ ganó la Liga y la Copa de Holanda para retirarse por todo lo alto a sus 37 abriles.

El más longevo de las grandes leyendas fue Alfredo di Stéfano, que colgó las botas con casi 40 años. Su época dorada en el Real Madrid -308 goles en 396 partidos- le hicieron reflexionar si era posible vivir eternamente en una cancha. Y es que el argentino se aferraba al balón, pero este se iba separando poco a poco.

En el club blanco coincidió con nada menos que con el húngaro Ferenc Puskas, quien se despidió a los 39. En el último paso de Di Stéfano por el fútbol español con el Espanyol se dio cuenta que su cuerpo ya no le daba para seguir jugando al máximo nivel. Por ello, el 3 de abril de 1966, ‘La Saeta Rubia’ disputó su último partido oficial.

-Otros Balones de oro-

Es imposible no mencionar a otros cracks de la calidad de Franz Beckenbauer, Ronaldinho, Zinedine Zidane y Michel Platini. Y también porque sus retiros del fútbol se dieron en casos muy curiosos y especiales.

Las lesiones pueden ser muy recurrentes cuando pasan los 30 años. Así pasó con Franz Beckenbauer, aunque su retiro se vio obligado a sus 38 años por un dolor menos peculiar. Es que el alemán recibió una dura patada en sus riñones, lo cual le obligó a colgar las botas y emprender su carrera como entrenador. Ya en este cargo se convirtió en el segundo en ganar un Mundial como jugador y como técnico.

Ronaldinho, por su parte, siempre tuvo magia por regalar, pero a veces no podía rendir al máximo en los equipos que militaba. Su último equipo fue el Fluminense, con el que firmó contrato hasta el 2016, pero al mes de haber rubricado, el brasileño se desvincula del club. Se retiró oficialmente recién en enero del 2018 con 37 calendarios, aunque desde setiembre del 2015 permaneció sin club.

Otro caso especial es el de Zinedine Zidane. El Real Madrid quiso que acabe su contrato en el 2007, pero el francés ya lo tenía claro y su retiro sería definitivo luego del Mundial de Alemania 2006. Pese a tener un nivel envidiable y una gran condición física, ‘Zizou’ cumplió su promesa y colgó las botas a los 34 años siendo subcampeón del mundo. Luego inició su carrera como entrenador y el resto es historia.

Por último, el caso más curioso es el de Michel Platini. Al francés, que ganó tres veces consecutivas el Balón de Oro, no le afectaron ni las lesiones ni alguna enfermedad o urgencia para obligarlo a retirarse. Colgó los botines por cuenta propia. Apenas tenía 32 años, pero ya no sentía el placer de seguir jugando al fútbol. Por ello, le puso fin a su carrera.

-Cracks peruanos-

Sin ir muy lejos, también debemos considerar a los cracks de nuestro entornos. A esos que nos regalaron muchas alegrías y deleitaron nuestros ojos en su momento. Por ello, no podemos dejar de mencionar a Julio César Uribe, Héctor Chumpitaz y Teófilo Cubillas.

Julio César Uribe, ese mediocampista neto que regalaba grandiosas jugadas y quien popularizó aquí la famosa ‘cuchara’, hizo perdurar su carrera hasta los 36 años. El ‘Diamante’ fue protagonista del primer bicampeonato del Sporting Cristal (1979 y 1980). Se retiró en 1994 siendo jugador y a la vez entrenador de nada menos que del Carlos A. Mannucci de Trujillo.

Por su parte, Héctor Chumpitaz logró cumplir las cuatro décadas para retirarse en el Sporting Cristal. La última competición que disputó fue la Copa Libertadores en 1984. Entre sus logros más importantes está el haberse coronado campeón de la Copa América de 1975 con la selección peruana. También ha sido considerado por la FIFA como uno de los mejores defensores sudamericanos del Siglo XX.

Finalmente, Teófilo Cubillas también logró alcanzar los 40 abriles acariciando el balón. Crack puro. Incluso el mismo Pelé lo consideraba como su sucesor. La historia de su retirada es similar a la del brasileño. Ya le había puesto punto final a su carrera a los 36 años, pero la tragedia aérea de Alianza Lima, conocida como la caída del Fokker, lo obligó a volver a jugar por un tiempo más.

Por amor y pasión, volvió a vestir la blanquiazul por las últimas 13 fechas logrando el subcampeonato. De esa manera, Cubillas retrasó el final de su prolífica carrera por cuatro años más, culminando en el Miami Sharks de Estados Unidos.