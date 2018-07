Lionel Messi: el día en que el crack argentino fue chofer de Ricardo Darín [VIDEO]

Ricardo Darín se presentó en el programa argentino 'Podemos hablar' para presentar su nueva película. El actor contó una divertida anécdota que vivió junto a Lionel Messi hace algunos años.

Darín mencionó que el crack del Barcelona fue su chofer por una noche. A su vez, contó cómo durante un programa de radio, discutió con unos compañeros que exigían más a Messi.

"Le pedían cuatro goles por partido, yo me calenté y les dije algunas barbaridades. Me dijeron que lo defendía porque era mi amigo y yo respondí que no era solo por eso, sino porque me parecía injusto", señaló el actor.

Ricardo Darín sostuvo entre risas, como una asistente de prensa se quedó sorprendida al enterarse que él y la 'Pulga', guardaban una relación de amistad.

"Entonces salimos a Paseo de Gracia y no había nadie. Era de noche, no encontrábamos taxi y no teníamos cómo volver al hotel. Era él. Solo en el mundo y dentro de un coche. Me acuerdo de la cara de la chica, que me miró como diciendo: 'esto es una cámara oculta", sentenció.