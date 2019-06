Lionel Scaloni: "El equipo se sacó el miedo de encima, estamos ilusionados con la Copa América"

Visiblemente aliviado por la clasificación a cuartos de final de la Copa América, el entrenador de la selección argentina Lionel Scaloni afirmó que en la victoria 2-0 sobre Qatar “el equipo se sacó el miedo”, al tiempo que se declaró “conforme, contento e ilusionado” con vistas al futuro.

Argentina, de opaca campaña en el torneo continental, derrotó al campeón de Asia con goles de Lautaro Martínez a los 4 minutos y Sergio Agüero a los 82. Con el triunfo quedó segunda en el Grupo B con cuatro puntos, como escolta de Colombia, que cerró la fase inicial con campaña perfecta y nueve unidades. En cuartos de final se medirá con Venezuela.

“Nuestro segundo tiempo fue bastante completo. Todo el equipo ajustó la manera de ir a apretar al rival y se sacó el miedo. Con otros tipos de rivales deberemos ajustar otras cosas, pero me gustó el equipo”, declaró Scaloni en rueda de prensa.

Consultado sobre su decisión de formar con Agüero y Martínez acompañando a Lionel Messi por primera vez en el torneo desde el inicio de un partido, el entrenador expresó: “A cualquier equipo del mundo, cuando ve en la planilla a esos tres, no le da igual. Es una buena versión cuando todos se comprometen”.

“Ante Qatar el medio estuvo comprometido, la defensa iba a buscar al carrilero arriba, los delanteros presionaron bien, a partir de eso tenemos que tener equilibrio, creemos que el de hoy es un buen avance, estamos contentos, estamos ilusionados”, agregó.

En relación a Venezuela, que fue segunda en el Grupo A tras empatar con Perú y Brasil y ganarle a Bolivia, el DT precisó: “Es un rival que enfrentamos hace poco, tuvimos un traspié (derrota 3-1 en un amistoso en Madrid), es un equipo interesante que tiene las cosas claras, en definitiva, es un rival difícil”.

En el complemento, Scaloni recibió una tarjeta amarilla por parte del árbitro Julio Bascuñán, de acuerdo a las nuevas reglas. “Era evidente que iba a echar a un jugador qatarí (Almoez Ali), amagó y cambió de idea cuando se dio cuenta que tenía amarilla, entonces me prendí fuego, tiré una botella, sé que no lo tengo que hacer, (el ayudante de campo Pablo) Aimar fue el primero que me lo dijo, así que no lo volveré a hacer”.

Tal como había hecho luego del partido debut en relación al césped del estadio Arena Fonte Nova de Salvador, Scaloni se quejó por el estado del campo de juego del Arena do Gremio. “No se puede jugar en esta cancha, aun así intentamos jugar y presionar arriba, y fue muy difícil por el estado del campo”.

Además, Scaloni aludió a las críticas de las que fue objeto la selección por parte del periodismo de su país tras sus dos primeros partidos. “Me gustaría que el balance se haga cuando termine la copa y no durante (...) Las críticas hay que aceptarlas, pero con la presión que salen a veces a jugar los chicos es complicado hacerlo, como si fueran a la guerra”.

Fuente: Reuters