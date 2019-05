Liverpool y Bill Shankly, el hombre que inició la mística de Anfield Road

Ciento veintiséis años de historia hay sobre las espaldas del Liverpool, y no pesan. Al contrario, lo elevan hacia gestas como la de este martes en la que remontó al Barcelona y clasificaron a la final de la Champions League.

Es el club inglés con más títulos internacionales -once en total ante 8 del Manchester United- pero no fue hasta la década del 70 en la que su nombre se hizo grande y se llenó de la mística que hoy lo rodea.



Y fue el escocés Bill Shankly el encargado de sentar esas bases. Llegó al club en 1959 cuando estaba en Segunda División y casi en la ruina. Lo fueron a buscar Tom Williams y Harry Latham, dueños del equipo. "¿Le gustaría entrenar al mejor equipo de Inglaterra?", le preguntaron. Shankly contestó: "¿Por qué?". Así empezó su historia con el cuadro rojo.

"Un espíritu carismático y famoso que realizó su sueño de convertir al Liverpool en la fuerza más dominante del fútbol inglés, el espíritu de Shankly ha sido, con toda razón, cosido en el tejido mismo del club", dice el mismo Liverpool sobre su ídolo.



Con él al mando, el Liverpool volvió a la palestra y logró 3 Ligas, 2 Copas y 3 Community Shield, pero no solo eso, el cuadro rojo recuperó la alegría. Pasó a la historia por su carácter amable, por eso tras su retiro se levantó una estatua en la entrada de Anfield en la cual se puede leer "El hombre que hizo feliz a la gente". Y claro, fue el creador de este Liverpool.



Impuso en su equipo el 'passing game', o el juego de toque, donde la posesión y la movilidad de sus jugadores era fundamental. No llegó a ganar la Copa de Europa pero formó un comando técnico que hizo historia. Se retiró en 1974 y fue Bob Paisley, quien fuera su ayudante, quien conquistó tres Copas de Europa (1977, 1878 y 1981), una Copa UEFA (1976), una Supercopa de Europa (1977), seis títulos de Liga, tres Copas de la Liga, seis Community Shield.

"Mi idea era convertir a Liverpool en un bastión de invencibilidad", dijo y esa frase se lee en la Web del cuadro inglés en la actualidad. Sin duda lo consiguió.



Uno de sus gestos más importantes fue colocar el letrero de "This is Anfield" en el túnel camino al campo de juego. Esto para recordar a los jugadores qué camiseta defendían y a los rivales la exigencia que les esperaba. No por nada la puerta principal del estadio lleva su nombre y está coronada con la leyenda "You'll never walk alone", "Nunca caminarás solo", himno del cuadro inglés.

“'You'll never walk alone' resume nuestro espíritu en el campo. Ningún jugador en mi equipo lucha solo. Siempre hay alguien allí para ayudarlo”, dijo al respecto Shankly.



También creó el famoso "Boot Room", un salón donde se reunía con su comando técnico formado por Bob Pausley, Reuben Bennett, Tiom Saunders, Joe Fagan y Ronnie Moran. Fue ahí donde se tomaban las decisiones y se elegía "el camino del Liverpool", como se hizo conocida también esa habitación, que fue destruida en 1993 para construirse en el espacio la sala de prensa del equipo.

Pero Shankly dejó frases que hasta hoy se repiten en Liverpool como "Solo hay dos equipos en Liverpool: el Liverpool y los reservas del Liverpool", "Si el Everton jugara en el jardín de mi casa correría las cortinas" o el "Cuando no tengo nada que hacer miro debajo de la clasificación para ver cómo va el Everton", dejando sin crédito al rival de la ciudad.



"El fútbol no es una cosa de vida o muerte, sino algo mucho más serio que eso”, es una frase que también le pertenece y que resume lo que significó para él este juego. Falleció el 29 de setiembre de 1981 por un mal cardíaco tras dejar su huella en el fútbol y la forma de vida del Liverpool.