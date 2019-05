"This is Liverpool": la Champions League, Anfield Road y la historia de los 'Reds'

“This is Anfield”, y esto es el Liverpool. Nada más. Ahí los milagros son posibles y los hinchas en las tribunas lo saben. Ese aliento interminable es el combustible para que en la cancha once guerreros luchen por la victoria a puro corazón. Aunque parezca imposible.



Porque cuando cantan las tribunas de Anfield "You'll never walk alone", suena a The Beatles, pero cuando juega el Liverpool es el fútbol mismo.

En ese templo del fútbol, los ‘Reds’ superaron 4-0 al Barcelona y lograron la hazaña de meterse en la final de la Champions League. El próximo 1 de junio en el Wanda Metropolitano buscarán su sexta Orejona ante el vencedor del Ajax vs. Tottenham que se disputa este miércoles (2 p.m.) en Ámsterdam.

Trabajo de obreros

“Ladrillo a ladrillo, barra a barra”, se lee en una panadería que queda camino a Anfield, en esas calles con historia de esa ciudad donde se inscribió el Titanic y donde se hundió el Barcelona que apuntaba al triplete.

Porque ese estilo de juego que practica es el que gobierna ahora, presión y ataque, lucha y entrega, estrategia y viveza. Es Klopp en el banco, la energía de Mané en el campo, el polo con el “nunca te rindas” de Salah en la tribuna. Es Alexander-Arnold cobrando rápido un tiro de esquina para que Origi marque el cuarto gol, el de la clasificación. O, simplemente, es Anfield alentando cada minuto para dejar a Lionel Messi sin palabras, a Ter Stegen tapándose la cara y al mismo Arturo Vidal sin energías para seguir peleando.

Porque si existe una tribuna para la clase obrera –‘The Kop’–, esta bajó hasta el campo de juego con el esfuerzo de once jugadores que hicieron ver al Barcelona un cuadro al que le pesaron subir esos catorce escalones que hay en el túnel, desde el letrero de “This is Anfield”, hasta el césped mismo.

Los héroes

Poco se sabe de esa ave que se luce en el escudo del Liverpool. El Ave Liver la llaman, pero nunca existió en la faz de la tierra, solo en los corazones de los fanáticos rojos.

Así, ahora este equipo se sigue haciendo un espacio en los sentimientos de sus seguidores. Porque si el año pasado fallaron en la final –con una fatídica tarde del portero Karius–, ahora van por su revancha.



Guiados por los pies de Salah, Mané y Firmino, seguramente, pero también por las manos de Allison, quien curiosamente el año pasado ya eliminó al Barza con la Roma. Ahí está un prestísimo Alexander-Arnold –de solo 20 años– para cubrir toda la banda derecha, un oportuno Wijnaldum y, sobre todo, aquellos que no tienen los focos sobre ellos como Origi, Fabinho, Milner...



Se viene la definición, y el Liverpool se enciende. Ya demostró que pese a la exigente temporada, donde también pelea por ganar la Premier, sigue con las mismas energías para tentar la gloria, siempre respaldado por un Anfield que jamás los dejará correr solos.