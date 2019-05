Liverpool y el Milagro de Estambul, el título que los motiva en la Champions League

Una semana falta para que se defina la Champions League. El Liverpool y el Tottenham se medirán en el Wanda Metropolitano en busca de la 'Orejona'. El duelo inglés será histórico.



Pero si de historia se trata, justamente este sábado 25 de mayo se cumplen catorce años de la épica que logró el Liverpool en la Champions 2004-05 en el llamado Milagro de Estambul.

En aquella edición el Liverpool llegó a la final del certamen y se enfrentó al AC Milan en el Estadio Olímpico Atatürk en Estambul, Turquía. El duelo se definió desde la tanda de penales luego de que el cuadro inglés remontara un 0-3 en contra con el que se fue al descanso. Logró igualarlo en solo seis minutos de juego.



Por eso es llamado como el 'Milagro de Estambul'. Los dirigidos por Rafa Benítez tenían un equipo sólido, aguerrido con jugadores como Dudek, Steven Gerrard, Xabi Alonso y Luis García, pero sin las grandes estrellas que tenía el AC Milan de Carlo Ancelotti, quien tenía en sus filas a Paolo Maldini, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, Gennaro Gattuso y su tridente de ataque formado por Kaká, Shevchenko y Crespo.

El Milagro de Estambul - especial ESPN

El partido empezó siendo totalmente favorable para los italianos. Maldini abrió el marcador apenas al minuto de juego. Luego Crespo aumentó con un doblete, primero al minuto 39 y luego a los 44. La ventaja era total y así se fueron al descanso.



Pero llegaron las palabras de Rafa Benítez en el vestuario. "Somos el Liverpool, jugamos para Liverpool. No lo olviden. Tienen que mantener la cabeza alta por los aficionados. Tienen que hacerlo por ellos. No se pueden llamar jugadores del Liverpool si bajan la cabeza. Si creamos algunas oportunidades tenemos la posibilidad de darle la vuelta a esto. Crean que pueden hacerlo y lo haremos. Dense la oportunidad de ser héroes", les dijo el entrenador a sus jugadores.



Debe haber sido el momento, la adrenalina, pero el mismo Benítez no recuerda haber dicho eso. O al menos la última parte. "No soy tan poético", dijo tiempo después a manera de broma.

Pero no solo fueron las palabras, también fueron las variantes que ejecutó. Pensó en sacar a Djimi Traoré, que jugaba de lateral izquierdo, para pasar a armar una línea de tres en el fondo con Carragher, Finnan y Hyypia. Dieter Hamann era quien iba a ingresar para jugar al lado de Xabi Alonso en el medio. Pero finalmente no salió Traoré y el cambio fue por Finnan, quien presentaba molestias físicas, y pasó a defender con Traoré-Carragher-Hyypia. Hamann sí fue al campo de juego.



También fue la afición. No era Anfield pero los ingleses no caminaban solos. La hinchada no dejaba de alentar. "Era algo impresionante", recordó Benítez.

La segunda parte fue historia pura, en las que hubo seis minutos de fútbol, goles y mucha emoción. Descontó Gerrard a los 54, acercó Smicer dos minutos después y Xabi Alonso concretó el empate a los 60 al finalizar un penal que le había atajado Dida.



Era hora de los penales. "La gente me para en la calle y me dice que estuvo ahí", sigue contando Benítez en una entrevista al diario "Marca" en el 2010. El peso de la camiseta, la historia o simplemente el fútbol. El duelo entre dos gigantes se definió desde los doce pasos.



Marcaron Tomasson y Kaká para el AC Milan. Fallaron Serginho, Pirlo y el definitivo de Schevchenko -que atajó Dudek. Hamann, Cissé y Smicer lo hicieron para el Liverpool, que sufrió el penal errado de Riise.



Así, las manos de Dudek que atajaron el disparo del ucraniano Shevchenko definieron el Milagro de Estambul. El Liverpool logró remontar un 3-0 para empatarlo y luego celebrar la gloria desde la tanda de penales.