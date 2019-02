Liverpool vs. Bournemouth EN VIVO ONLINE vía DirecTV: juegan por fecha 26 de Premier League

Liverpool vs. Bournemouth EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 26 de la Premier League, desde las 10:00 a.m. (hora peruana) y 3:00 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de DirecTV. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Liverpool buscará recuperar el liderato cuando reciba a Bournemoth, que promete no ser un rival fácil para los 'Reds'. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en Anfield.

Liverpool vs. Bournemouth: horarios del partido



Ecuador - 10:00 a.m.

Perú - 10:00 a.m.

Colombia - 10:00 a.m.

México - 9:00 a.m.

Bolivia - 11:00 a.m.

Chile - 12:00 p.m

Argentina - 12:00 p.m

Uruguay - 12:00 p.m

Paraguay - 12:00 p.m

España - 4:00 p.m

Una serie de tropiezos en la Premier League, combinado con un ascenso de Manchester City, hicieron que Liverpool pierda su condición de cómodo líder. Por ahora, los 'Reds' aparecen en el segundo lugar, con 62 puntos, al igual que Manchester City, que está en la cima por una mejor diferencia de goles y un partido más.

Liverpool empató 1-1 frente a West Ham en el marco de la fecha 25 en el London Stadium por la Premier League (Video: YouTube)

Dos empates consecutivos de Liverpool influyeron para que la pelea por ser campeón de la Premier League se reavive. "Sólo pensamos en lo que podemos hacer y en cómo las cosas están avanzando", indicó en la previa, el arquero Alisson.

Bournemouth cayó a manos de Cardiff City en su anterior presentación en la Premier League, después de golear 4-0 a Chelsea. Los 'Cherries' querrán dar la sorpresa para escalar del décimo casillero, el mismo que ocupan con 33 unidades.

Sadio Mané colocó el 1-0 del Liverpool vs. West Ham en el marco de una nueva jornada de la Premier League (Video: YouTube)

Liverpool vs. Bournemouth: probables alineaciones

Liverpool: Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, James Milner, Fabinho, Xherdan Shaqiri, Roberto Firmino, Sadio Mane y Mohamed Salah.

Bournemouth: Artur Boruc, Adam Smith, Lewis Cook, Nathan Ake, Charlie Daniels, Junior Stanislas, Jefferson Lerma, Dan Gosling, Andrew Surman, Ryan Fraser y Joshua King.