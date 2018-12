Liverpool vs. Everton EN VIVO: chocarán este domingo (11:15 am. EN VIVO EN DIRECTO vía DirecTV Sports) en Anfield por la jornada 14° de la Premier League, en una nueva edición del derbi de Merseyside. El cuadro de Salah necesita ganar para no perder el rastro al líder del torneo, el Manchester City.

El clásico de Merseyside número 232 de la historia se jugará en Anfield entre Reds vs. Toffees, que llegan peleando en la parte alta de la tabla de posiciones. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá lugares en la Premier League.

Liverpool busca mantener el invicto, la buena performance y seguir a dos puntos de ventaja del líder de la Premier League contra el clásico rival de la ciudad, el vecino Everton que lucha por meterse a puestos de clasificación a torneos internacionales.

Los Reds de Jurgen Kloop han sabido mantener la regularidad en la Premier League, donde han empatado tres veces y ganado los 10 partidos restantes, mientras que su rival de turno, Everton, busca ganar el clásico en calidad de visita y mantenerse en la sexta casilla al término de la jornada.

En el clásico, Mohamed Salah cumplirá 50 partidos en Premier League con camiseta del Liverpool en un choque que no tendrá la presencia de su capitán, Jordan Henderson, por expulsión. Everton, en tanto, va con lo mejor de su oncena, que incluirá 5 debutantes en este tipo de partidos.

Liverpool vs. Everton: probables alineaciones



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum; Shaqiri, Firmino, Mane; Salah



Everton: Pickford; Coleman, Keane, Mina, Digne; Gomez, Gueye; Walcott, Sigurdsson, Bernard; Richarlison