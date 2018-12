Liverpool vs. Napoli EN VIVO: Ospina desvió espectacularmente remate de Salah | VIDEO El guardameta colombiano David Ospina salvó su portería luego del intento de gol del delantero Mohamed Salah, todo en el marco de la sexta fecha del Grupo C de la Champions League entre Liverpool vs. Napoli

Liverpool vs. Napoli EN VIVO: Ospina desvió espectacularmente remate de Salah | VIDEO. (Foto: Captura)