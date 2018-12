Liverpool vs. Napoli EN VIVO: portero Becker realizó sorprendente atajada para evitar el 1-1 por Champions Alisson Becker se lució sobre el final del partido entre Liverpool vs. Napoli en la sexta fecha del Grupo C de la Champions League. El guardameta brasileño atajó un balón de gol y permitió la clasificación de su club a octavos de final



