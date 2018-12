Liverpool vs. Napoli EN VIVO: Van Dijk cometió criminal falta contra Mertens | VIDEO El defensor Virgil van Dijk se barrió contra el delantero Dries Mertens en los primeros minutos del duelo entre Liverpool vs. Napoli en el marco de la sexta fecha del Grupo C de la Champions League

Liverpool vs. Napoli EN VIVO: Van Dijk cometió criminal falta contra Mertens | VIDEO. (Foto: FOX Sports 2)