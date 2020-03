La reciente caída ante Watford coloca a Liverpool en la lista de los equipos que no pudo igualar la hazaña de Arsenal la Premier League. En la temporada 2003/2004 los ‘Gunners’ terminaron campeones invictos de la Premier League. Aquel equipo dirigido por Arsene Wenger hizo historia marcando un antes y después para los equipos que buscan llevarse el título con números exorbitantes.

Si bien es cierto, los dirigidos por Jürgen Klopp todavía no son campeones, los números demuestran que solo una catástrofe podrá hacerlos perder la temporada de Premier League. Solo un empate y una derrota lo colocan en lo más alto con 79 puntos en 28 partidos. Eso sí, luego de Arsenal nadie pudo terminar como campeón invicto un torneo, Chelsea estuvo cerca en la temporada 2004/2005, pero una derrota ante Manchester City cortó la estadística.

El invicto Arsenal - Temporada 2003/2004

El récord de Arsenal era algo impensado, en 38 partidos jugados no conoció la derrota. ‘The Invecibles’ eran dirigidos por Arsene Wenger, que llegó al club en 1996. Si bien es cierto, no era el primer campeonato que lograba el francés, quedar invicto marcó una historia en la Premier League. Jugadores como Thierry Henry, Robert Pirés, Jens Lehmann, Sol Campbell, Ashley Cole, Kolo Touré, Cesc Fábregas, Edu, Giberto Silva, Patrick Vieira, Michal Papadopulos, entre algunos otros, fueron los partícipes de este momento. Fueron 26 victorias y 12 empates para la recordada campaña. El segundo lugar lo tuvo Chelsea que registró 24 victorias, 7 empates y 7 derrotas.

El título de la temporada 2003/2004 fue el último de Arsenal en Premier League.

Temporada 2004/2005: Chelsea

El cuadro ‘Blue’ buscaba cobrarse la revancha de lo sucedido el año anterior. Quedar subcampeones no fue de su agrado y quisieron repetir la misma hazaña de Arsenal. Pero un gol de penal de Nicolás Anelka le quitó esa posibilidad en la que fue la derrota de 1-0 ante Manchester City, en la fecha 9 del certamen. En Chelsea resaltaban Petr Cech, Makelele, Lampard, Gudjohnsen y el capitán era John Terry. Salieron campeones con 12 puntos de ventaja sobre Arsenal, pero el récord invicto no lo pudieron igualar.

Temporada 2014/2015: Chelsea

Chelsea volvía a lo más alto de la Premier League luego de 4 años. Una temporada sin muchos sobresaltos lo colocó campeón con 9 puntos de ventaja sobre Manchester City. La marca de 26 victorias, 9 empates y solo 3 derrotas (Newcastle, Tottenham y West Bromwich) hicieron que logre 87 puntos. Jugadores como Courtouis, Drogba, Cahill, Óscar y el eterno capitán John Terry se quedaron con la Premier League.

Terry lo ganó casi todo con la camiseta del Chelsea durante 15 años. (Getty / AVFC)

Temporada 2015/2016: Leicester City

El Leicester City sorprendió en Inglaterra y se coronó campeón de la Premier League. Con 81 puntos superó los 71 de Arsenal que fue su verdugo en la temporada -los ‘Gunners’ le ganaron los dos encuentros que disputaron por los resultados de 5-2 y 2-1-. Liverpool fue el otro equipo que logró derrotarlo por la mínima diferencia, para sumar las tres únicas derrotas que cedió el cuadro dirigido por Claudio Ranieri. Aquel año se hicieron conocidos los nombres de Kanté y Mahrez, mientras que Vardy se consagró como goleador del equipo con 24 tantos.

Leicester City: el campeón inesperado del 2016 en el fútbol

Temporada 2017/2018: Manchester City

Una temporada fantástica de Manchester City consolidaba a Pep Guardiola en el banquillo inglés. 100 puntos frente a 81 de Manchester United hicieron la mayor diferencia en la historia. 106 goles anotados lo convirtieron en el equipo más goleador de una temporada, una diferencia de +79 y solo dos derrotas (Liverpool y Manchester United) lo colocaron cerca de la obtención del récord tan ansiado de Arsenal.

Pep Guardiola posee 2 Premier League con Manchester City. (Foto: Getty Images)

LOS CAMPEONES INVICTOS EN EUROPA

Las cinco grandes ligas europeas (España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia) han visto campeonar a 6 de sus equipos de manera invicta. En ligas de 38 encuentros por temporada, solo el Arsenal (2003/2004) y Juventus (2011/2012) lograron esta hazaña y Celtic a pesar de no pertenecer a las ligas ‘top’ lo logró en la temporada 2016/2017 con 34 victorias y 4 empates en Escocia.

PRESTON NORTH END - 1888-89 - Inglaterra

Se llevó el primer título liguero inglés ganando la Football League, el campeonato más antiguo del mundo, con un saldo de 12 victorias y 4 empates, con 74 goles a favor y 15 encajados.

Preston North End se llevó el primer título en Inglaterra. (Foto: Panenka)

ATHLETIC CLUB - 1929-30 - España

En una Liga de 10 equipos el conjunto rojiblanco sumó 12 victorias y 6 empates pata coronarse campeón, aportando además el máximo goleador (Gorostiza, con 20 tantos).





REAL MADRID - 1931-32 - España

Primer título de Liga para los blancos tras una reñida competencia con el Ahletic; campeonaron con 10 victorias (una menos que los ‘Leones’) y 8 empates.

AC MILAN - 1991-92 - Italia

Fabio Capello fue el técnico y Marco van Basten el estandarte del equipo ‘rossonero’ que campeonó, en aquella temporada, con 22 victorias y 12 empates, y con 12 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado.

ARSENAL - 2003-04 - Inglaterra

Los ‘Gunners’ conformaron una defensa de ley liderada por Patrick Vieira y la magia en la delantera era con ‘Titi’ Henry al mando para entonar el grito de la Premier invictos (26 triunfos y 12 empates). Además, acumularon un total de 49 partidos sin caer en el torneo local.

JUVENTUS - 2011-12 - Italia

La ‘Vecchia Signora’ ganó 23 de sus 38 partidos e hizo ‘tablas’ en los 15 restantes gracias sobre todo a la solidez de su zaga. Zlatan Ibrahimovic aportó 28 goles, 10 de ellos fueron de penalti.

