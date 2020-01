Por: Eliezer Benedetti

En Anfield, Liverpool nunca caminará solo. Ahí los ‘Reds’ no desentonan ni lo harán mientras esté Jurgen Klopp al frente. Son prácticamente invencibles. Su última victoria contra el Manchester United por la Premier League lo confirma una vez más. Ahora, el vigente campeón europeo acumula 1002 días sin conocer la derrota en casa. Ya no hay quién le frene.

A este paso, parece ser que Klopp romperá una maldición que ha acompañado al Liverpool durante tres décadas. Los ‘Reds’ pueden presumir de ser el club inglés más exitoso a nivel internacional (seis Copas de Europa, tres Copas de la UEFA y tres Supercopas de la UEFA), pero la gloria en el torneo doméstico no la tocan desde 1989-1990, cuando aún no existía la denominación como Premier League.

Ahora los papeles se han invertido y Liverpool está más cerca que nunca de levantar el trofeo. Por fin. Con un partido menos, los ‘Reds’ le han sacado una ventaja de 16 puntos al Manchester City, que no le puede ni pisar los talones. El título parece ya tener un destino bien marcado y es Anfield. Pero los de Klopp aún tendrán que esperar unos partidos más para oficializar su primer título liguero en 30 años. La paciencia se agota, pero así es el fútbol.

En caso de que los ‘citizens’ ganen sus siguientes 15 encuentros, Liverpool necesitaría solo 10 triunfos más para asegurar el trofeo en Anfield. Con esos 30 puntos más que obtendrían, los ‘Reds’ acumularían 94 y absolutamente nadie podrá alcanzarle. Claro está que ese es un hipotético caso. Es muy posible que los dirigidos por Klopp necesiten menos victorias, teniendo en cuenta la irregularidad que atraviesa el City.

De igual manera, esos 10 triunfos al hilo para el Liverpool tiene un rango de posibilidad muy alto. No sorprendería que se dé esa situación. Y es que los ‘Reds’ han conseguido 64 de 66 puntos posibles en esta temporada. Es decir, todos los partidos de la Premier League lo han firmado con un triunfo, a excepción solo del partido contra el United en el Old Trafford, donde empataron sin goles.

Así, la racha del Liverpool continúa su mejor rumbo. Ya suman 39 partidos sin perder en la Premier League. Para ubicar su última derrota tenemos que retroceder más de un año atrás: 3 de enero del 2019, cuando cayeron 2-1 ante el City. Desde entonces, los ‘Reds’ son invencibles.

-El fortín de Anfield-

Las estadísticas del Liverpool mejoran cuando analizamos solo los partidos jugados como local. Los ‘Reds’ han engendrado un maravilloso fortín en Anfield, donde sus virtudes prosperan al tope y sus hazañas prolongan su histórica tradición. Las noches mágicas ahí son naturales, como la inolvidable remontada contra el Barcelona. Parecía imposible, pero en Anfield nada lo es.

El mismo Klopp lo dijo alguna vez: "todo es posible, especialmente en Anfield”. Y es completamente cierto. Los ‘Reds’ no pierden en casa por la Premier desde abril del 2017, cuando cayeron derrotados 2-1 frente al Crystal Palace. Desde entonces se han disputado 52 partidos y Liverpool ha logrado un saldo de 42 victorias y 10 empates.

Cuando los aficionados ‘Reds’ entonan su peculiar himno “You’ll never walk alone”(“Nunca caminarás solo”), el Liverpool eleva sus aspiraciones y no hay quién lo frene. Todos los jugadores se contagian del mítico ambiente para demostrar su mejor versión. Por ello, los 131 goles anotados durante el periodo mencionado no suena a sorpresa. Incluso, el club inglés solo ha encajado 29 goles durante estos 52 partidos como invicto en casa.

De esta manera, Liverpool intentará prolongar sus hazañas en Anfield. De hecho, en las míticas gradas de los ‘Reds’ ya alistan sus gargantas para dar ese grito glorioso que se les ha resistido durante 30 años en la competencia liguera. Así, el último campeón de Europa ya ha demos trado que, pase lo que pase, siempre será fuerte en casa.