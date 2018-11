Lobos BUAP vs. Tijuana EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el Lobos BUAP vs. Tijuana por la fecha 15 del Apertura 2018 de Liga MX en el Estadio Universitario BUAP, este sábado 3 de noviembre, desde las 10:00 p.m. (hora local y peruana). La transmisión estará a cargo de Televisa. Para ver fútbol en vivo, como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

El cierre de la jornada sabatina de la máxima categoría del fútbol mexicano será protagonizado por Lobos BUAP y Tijuana, que se juegan sus últimas chances para clasificarse a la liguilla final. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo por el Apertura de Liga MX.

Lobos BUAP vs. Tijuana: horarios del partido



Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 10:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m.

Argentina - 12:00 a.m.

Uruguay - 12:00 a.m.

Paraguay - 12:00 a.m.

​España - 4:00 a.m. (domingo 4 de noviembre)

El la ciudad de Puebla, Lobos BUAP parte, como pocas veces, como favorito para quedarse con los tres puntos. Y es que los 'Licántropos' vienen de cinco partidos invictos, con dos victorias y tres empates. La otra cara de la moneda la muestra Tijuana.

Los 'Xolos' no conocen de triunfos desde hace cuatro fechas, y la situación desencadenó en la salida de Diego Cocca, de la dirección técnica.

"Quedamos de común acuerdo (con la directiva) que estos tres partidos no modificaban mucho, al contrario, al club le sirve para empezar a moverse con el cuerpo técnico nuevo y a nosotros para poder estar en libertad de hablar con otros clubes y buscar otros proyectos porque en 'Xolos' no iba a haber continuidad", explicó Cocca.

Lobos BUAP, club en el que milita el arquero peruano Alejandro Duarte, está en el decimosexto lugar, con 13 puntos. Tijuana, por su parte, marcha en la decimocuarta casilla, con 16 unidades. Ambos clubes aspiran a quedar entre los ocho mejores.