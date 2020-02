El día que Leo Messi visitó el templo sagrado de Diego Maradona, no hubo historia en Nápoles. La acción estuvo al norte, en Londres, donde el Bayern Múnich desembarcó con su artillería pesada para ratificar que la capital inglesa es territorio propicio para desarrollar toda su propaganda futbolística que busca volver a dominar Europa. El contundente 3-0 sobre el Chelsea revaloriza el poderío dormido de la escuadra bávara en una Champions que ayer tuvo un acento alemán bien marcado.

Como aquel 25 de mayo del 2013, cuando la catedral del fútbol se rindió a los pies del club muniqués, tras el 2-1 frente al Borussia Dortmund, que a la larga significó su última Orejona; o como en el no lejano 1 de octubre pasado en el Tottenham Stadium con la terrible paliza 7-2 que desencadenó en el despido del técnico Mauricio Pochettino, la ciudad de los imponentes palacios de Buckingham y Westminster se rindió ante otra exhibición de contundencia ofensiva del Bayern. Los bombarderos Serge Gnabry (Stuttgart, 24 años) y Robert Lewandowski (Varsovia, 31) derribaron toda la resistencia defensiva de Stamford Bridge, como también lo hicieron meses atrás con los Spurs con un póker y un doblete. Los ‘Blues’ debieron izar su bandera blanca muy pronto.

Tras un primer tiempo intenso, con disparos de Kingsley Coman, Lewandowski y Thomas Müller –uno en el poste– arrinconando cada vez más a los locales, dos jugadas calcadas –pared en velocidad, con inteligencia y precisión para desarticular a la confundida defensa londinense– culminaron con sendas definiciones de Gnabry (51’ y 54’). Luego, tras un carrerón por la banda izquierda de Alphonso Davies, el polaco empujó el centro para traducirlo en la goleada a los 76’. Con ello, el máximo artillero extranjero de la Bundesliga detuvo en 672 minutos su mala racha sin goles en fases de nocaut en Champions. La última vez que había convertido fue el 20 de febrero del 2018. Así llegó a las 11 conquistas en esta edición del torneo europeo, que lo colocan a la cabeza de los artilleros.

El polaco Robert Lewandowski lidera la tabla de goleadores de la Champions con 11 conquistas. (Foto: REUTERS).

En un duelo ante dos conjuntos tradicionales, el marcador puede parecer exagerado, un accidente. Sin embargo, el azar no tuvo participación. El dominio demoledor de los germanos fue evidente. Esa superioridad se tradujo en la posesión –63% vs. 37%– y en los disparos a puerta –15 contra 7–. En esos dos rubros se marcó una diferencia abismal. La lucidez en el mediocampo de Thiago Alcántara y Joshua Kimmich fue clave para que la circulación del balón siempre estuviese en los pies de los germanos. Lo trasladaron con criterio y con la velocidad que el momento pedía. Los locales no le encontraron solución a ese problema y su caída fue inevitable.

La aplanadora bávara pasó por Londres otra vez y dejó serias secuelas. Dejó al borde del nocaut al equipo de Frank Lampard y se abrió las puertas de los cuartos de final de par en par. En Europa el Bayern está intratable: siete partidos, siete triunfos, 27 goles a favor y solo 5 recibidos. El cuadro de Hans-Dieter Flick no cree en la media inglesa.

En la Bundesliga, el equipo de Hans-Dieter Flick marcha primero, con solo un punto de ventaja sobre el RB Leipzig. (Foto: EFE).

MÁS EN DT...

TE PUEDE INTERESAR