Cada año el diario El País de Uruguay realiza la encuesta "América le responde a El País", donde se escoge y premia al mejor jugador, entrenador y al once ideal del continente. En este 2019 Paolo Guerrero y Pedro Gallese estaban nominados para el once ideal del público, pero no fueron elegidos.

Mientras, en el once ideal de los periodistas encuestados tampoco figura ningún peruano, pero sí hubo votos en favor de Paolo Guerrero (29), Luis Abram (9), Pedro Gallese (6), Yoshimar Yotún (3), Miguel Trauco (1) y Christian Cueva (1), según lo que publica el portal uruguayo.

Los premios son otorgados desde 1986 a base de los votos de más de 300 periodistas del continente y desde hace dos años se incluyó el once ideal íntegramente del público. Han pasado 33 y solo en cinco oportunidades los peruanos han logrado integrar la oncena ideal: Jorge Del Solar (1991), Nolberto Solano (1997), Yoshimar Yotún (2012) y Paolo Guerrero (2012 y 2017).

Nunca un futbolista peruano ganó el premio “Rey de América”. Para este galardón individual fueron nominados Solano en 1997 y Paolo Guerrero en el 2012 y 2017. Sin embargo, ambos quedaron segundos en la votación. Mientras que a Ñol lo superó Marcelo Salas, al ‘Depredador’ le vencieron los brasileños Neymar (2012) y Luan (2017).

Presencia de técnico

A partir de la revolución de Gareca en el fútbol peruano, los jugadores tienen un mejor panorama a nivel continental. Algunos han emprendido su futuro en mejores ligas que la nacional y están destacando. Además, hay un universo de jugadores seleccionables más amplio a comparación de los años anteriores. Ya no solo es Paolo Guerrero. Todo ello no es ajeno a los premios. Incluso, lo mencionado se puede evidenciar en la nominación del 2017.

Hace dos años, cinco futbolistas peruanos fueron nominados a integrar el once ideal de América. Fueron Paolo Guerrero (delantero), Christian Cueva (volante), Miguel Trauco (lateral izquierdo), Alberto Rodríguez (defensa) y Aldo Corzo (lateral derecho). Nuestros representantes peruanos dieron pelea y aparecieron en el once del público. Sin embargo solo Guerrero fue elegido en la oncena de los periodistas.

Además, el gran trabajo de Ricardo Gareca con la ‘Blanquirroja’ también le permitió competir como el “mejor entrenador” del continente en el 2018. El estratega argentino quedó segundo en la encuesta. Solo fue superado por Marcelo Gallardo, quien obtuvo el 87% de los votos, tras sus éxitos con River Plate, entre ellos, conquistar la Copa Libertadores.

Para este 2019 el estratega de la Bicolor finalizó en la quinta casilla de la votación, que volvió a ganar Marcelo Gallardo. El argentino logró 2016 votos (58%), seguido del portugués Jorge Jesús de Flamengo (36%) y el español Miguel Ángel Rámirez de Independiente del Valle (1,5% con 7 votos). Tite fue cuarto con 6 votos y Gareca sumó 5.

Así, en los casi cinco años de permanencia de Gareca en el Perú, el futbolista peruano ha podido ser visto con mejores ojos por todo el continente. Aunque solo Paolo Guerrero ha logrado estar en todas las encuestas del galardón desde 2015 -a excepción la de 2018-, el haber contado con cinco jugadores en las nominaciones del equipo ideal en 2017 ya es un logro para admirar del ‘Tigre’.

País por país

Parrafo aparte para lo que ha realizado “El País” este 2019 al seleccionar al mejor jugador, técnico y equipo de cada país que integra el continente. En el caso peruano el elegido como mejor futbolista fue Kevin Quevedo, como entrenador Pablo Bengoechea y como equipo, el campeón Binacional.

Curioso el caso de Quevedo, que ayer quedó fuera de la Sub 23 por indisciplina y hoy es designado como el mejor jugador del país. Este martes finaliza su contrato con Alianza Lima y su futuro es incierto aún.

Sea como fuere, el hecho de estar presente en la nominación da muy buenas señales en sus carreras como futbolistas.