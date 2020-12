Conforme a los criterios de Saber más

Con 43 votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones, la Asamblea Extraordinaria aprobó la hoja de ruta para las elecciones de la Federación Peruana de Fútbol. Estos comicios se realizarán en diciembre de 2021, en otras palabras, Agustín Lozano se quedará en el cargo por un año más. Su mandato, primero con Edwin Oviedo al frente, empezó el 5 de enero de 2015 y durará casi siete años. Este 2020 debió elegirse a un nuevo presidente, pero esto no fue así.

Desde antes que asuma el mando, Agustín Lozano estuvo en el ojo de la tormenta. En 2007, ya como presidente de la Liga Departamental de Lambayeque, llegó al directorio de la FPF al formar parte de la lista en el reelegido mandato de Manuel Burga. Siete años después, intentó postular como presidente, pero fue impedido al ser alcalde de Chongoyape. Ese proceso fue cancelado.

Ya en diciembre de ese 2014, decidió no presentarse en solitario y apareció como vicepresidente en la plancha de Edwin Oviedo. Con el empresario en prisión, Lozano ascendió al máximo cargo de la Federación Peruana de Fútbol. Según él mismo contó a finales de 2018, el cargo era de manera temporal. Desde esa tarde, el también político se ha visto envuelto en una serie de polémicas. A continuación, hacemos un recuento.

- ELECCIONES FALLIDAS -

La pandemia del COVID-19, con todos los problemas que trajo, también movió la atención hacia la Videna. Al ser imposible realizar las elecciones distritales, provinciales y departamentales, elegir al nuevo presidente de la FPF era inviable por estatutos. Nunca se dieron ni de forma virtual y no quedó otra alternativa que actualizar la hoja de ruta para doce meses más.

Agustín Lozano forma parte de la FPF desde 2007. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / GEC)

Agustín Lozano siempre evitó pronunciarse si buscará una reelección, pero se mantendrá en el poder hasta diciembre de 2021. Hace algunas semanas, Freddy Ames, presidente de Deportivo Coopsol, fue uno de los primeros en pronunciarse sobre la poca legitimidad que tendría el directorio de la Federación Peruana de Fútbol desde enero. La FIFA aprobó todo esto.

- REVENTA DE ENTRADAS -

En marzo de 2019, un reportaje televisivo involucraba a Agustín Lozano en una red de reventa de entradas desde la misma FPF. “De ninguna manera renunciaré al cargo. No he cometido ningún acto ilícito”, le dijo Agustín Lozano a América Televisión, medio que lo acusó de un millonario negocio con boletos de las pasadas Eliminatorias. Este problema fue elevado hasta la misma Conmebol.

Más allá de las pruebas y hechos, el máximo entre del fútbol sudamericano solo lo sancionó con cinco mil dólares y una campaña de concientización sobre el daño que hace la reventa. En el documento se lee, también, que Lozano y el resto de denunciados estaban en falta al no estar atentos al destino de esas entradas, más no eran responsables directos del acto.

Agustín Lozano se mostró dubitativo ante preguntas por reventa de entradas | Video: Al Ángulo

- LOS DERECHOS DE TELEVISIÓN -

Previo a la suspensión de la Liga 1, un comunicado de la FPF llamó poderosamente la atención. La Federación contaba que el partido entre Deportivo Llacuabamba y UTC, televisado el 6 de marzo por GolPerú, no contaba con sus autorización para ser transmitido por esa señal. Según la misiva, el cuadro norteño había ido en contra de una serie de normas hasta de la FIFA.

Lozano fue alcalde de Chongoyape entre 2011 hasta el 2018. (Foto: César Campos)

Alianza UDH, Atlético Grau, Carlos Stein y Deportivo Llacuabamba empezaron en 2020 sin derechos de televisión. Además, tampoco podían firmar con alguna cadena pues la FPF era dueña de esta decisión. Con el reinicio del torneo, DirecTV tomó el poder de estos cuatro clubes. Luego, el mismo Llacuabamba reveló en una extensa carta un secreto a voces: que la Federación Peruana de Fútbol era responsable económico de este cuarteto. Casi como una ‘inversión’ que, de manera evidente, parece no trajo muchos frutos.

- LA ‘PICHANGITA’ -

A mitad de diciembre, una foto en el coliseo de futsal de la Videna indignó a medio país. En esta imagen aparecía Agustín Lozano rodeado de exfutbolistas, la mayoría embajadores de la FPF, luego de jugar un partido. Esto era una clara falta a las normas de salud por el COVID-19, que prohíbe las actividades deportivas desde marzo.

“Por mi labor como embajador de la FPF, cada miércoles se me realiza la prueba rápida. Así como el mismo sábado se me realizó antes de participar en dicho evento. La Videna es mi centro de labores y según el Minsa está aprobada mi presencia como trabajador”, se defendió Miguel Rebosio, uno de los que aparece en la polémica foto, en un tuit que borró horas después. Lozano nunca se pronunció del tema.

- MÁS DENUNCIAS -

Agustín Lozano ha sido denunciado por Nicolás Soriano Meneses en diversas ocasiones, hasta de enriquecimiento ilícito. El presidente de la FPF habló de él en El Comercio y lo calificó como una persona “que no vale la pena ni mencionarlo”. “Hay un lío con él desde que tengo 15 años de edad. La denuncia es por ceder el estadio para que un equipo juegue; por apoyar el deporte. Imagínate. ¿Cuál es el delito?”, comentó.

Además, dijo estar limpio. “En mi vida nunca he tenido un proceso judicial. Ni los tengo, ni los he tenido. Esa es una denuncia de Fiscalía, denuncia he tenido muchas y ninguna ha prosperado”, afirmó. “Si algún día quise llegar a la presidencia, creo que justificado. No soy un improvisado. Yo hice mi carrera solo, nadie me ha patrocinado ni me ha protegido. Llegué escalón por escalón”, agregó con respecto al importante cargo que asumió tras la abrupta salida de Edwin Oviedo.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Koeman responde a los elogios de Messi: "Lo agradezco porque es un jugador importante" 28/12/2020