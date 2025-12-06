Redacción EC
Redacción EC

Otra medalla de oro más para el Perú. Esta vez, dejó en alto el nombre del país tras coronarse campeona de tenis individual femenino en los .

La tenista nacional derrotó en la final a la venezolana Sofía Cabezas por un claro 6-4 y 6-2, consollidándose como la mejor deportista de los bolivarianos en esta disciplina.

El primer set fue bastante disputado y en el que ambas tenistas conectaros sus mejores golpes. Sin embargo, Pérez quebró el saque de su rival y mantuvo su ventaja para cerrar el parcial a su favor.

Con ese ímpetu ganador, el segundo set fue más accesible para la peruana, pues terminó imponiendo su estilo rápidamente y sacando una ventaja mayor. Este parcial lo cerró de manera efectiva y contundente.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS