Otra medalla de oro más para el Perú. Esta vez, Lucciana Pérez dejó en alto el nombre del país tras coronarse campeona de tenis individual femenino en los Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025.

La tenista nacional derrotó en la final a la venezolana Sofía Cabezas por un claro 6-4 y 6-2, consollidándose como la mejor deportista de los bolivarianos en esta disciplina.

El primer set fue bastante disputado y en el que ambas tenistas conectaros sus mejores golpes. Sin embargo, Pérez quebró el saque de su rival y mantuvo su ventaja para cerrar el parcial a su favor.

Con ese ímpetu ganador, el segundo set fue más accesible para la peruana, pues terminó imponiendo su estilo rápidamente y sacando una ventaja mayor. Este parcial lo cerró de manera efectiva y contundente.

¡𝐍𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐨𝐫𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐮́! 🇵🇪🔝



Lucciana Pérez se coronó campeona y conquistó la medalla de oro en el tenis individual femenino de los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025. 🎾🥇



🖥 𝑀𝑖𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 #𝐸𝑁𝑉𝐼𝑉𝑂 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 003 𝑦 703 𝐻𝐷 𝑑𝑒… pic.twitter.com/dy5ZesOPYI — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) December 6, 2025