Su historia la formó creciendo entre fierros, Toyota y motores. Luis Mendoza del Valle competirá en Caminos del Inca con dos perspectivas: la de un joven aventurero que pasa de ser seis veces campeón nacional de drifting al rally o como un piloto experimentado que aprendió todo de su padre, el recordado Tío Lucho.

Debutó en Caminos del Inca como piloto en el 2024 sobre una camioneta, pero ya conocía de la prueba de toda la vida. Acompañó a su papá en varias ocasiones y mucho antes lo vio llegar en cada bandera a cuadros.

“Mi primer Caminos del Inca fue en el auxilio de mi viejo a los 9 años”, contó sobre lo que significa para él y su familia esta prueba. Luego fue su copiloto en seis ediciones en la tradicional prueba del automovilismo nacional.

Hace seis meses, el Tío Lucho partió y le dejó muchas enseñanzas para la vida y el automovilismo. “Fueron varios Caminos del Inca, el Dakar juntos, durmiendo en el desierto, reparando el auto, siempre con una sonrisa y una energía tan linda que solo tú podías contagiar. Eres mi héroe, piloto, mejor amigo, jefe de equipo y el principal responsable de que pueda hacer lo que más me gusta en la vida”, lo despidió en sus redes sociales.

Será un Caminos del Inca donde casa kilómetro quizás le recuerde a su padre. “Seguramente lo estaré buscando en cada llegada. Mi papá amaba Caminos del Inca y me encantaba compartir todo esto con él”, cuenta Luis.

Sin embargo, tiene la tranquilidad de que en cada ruta siempre estará acompañado por el Tío Lucho como un copiloto más. “Felizmente antes de que partiera ya sabía del proyecto y estaba feliz de que lleguemos a las categorías de punta”, agrega Luchito.

Ahora Mendoza Jr. se sube al coche con todo lo aprendido de su padre. Forma parte del Team Toyota Gazoo Racing, junto a Nicolás Fuchs y Luis Alayza, y correrá sobre un GR Yaris. “Esta va a ser mi primera carrera sobre este auto, es totalmente nuevo y hemos puesto mucho esfuerzo para armar el auto”, aseguró.

Será una exigente prueba en una de las categorías más exigentes. “En Caminos provoca manejar más”, agrega sobre lo que le espera, y apunta a estar entre los más destacados.

Caminos del Inca empieza la próxima semana con las verificaciones técnicas. El miércoles 7 será la Partida Simbólica en Agua Dulce y el jueves 8 el Super Primer en La Chutana. Ya el sábado 10 se disputa la primera etapa entre Lima y Huancayo, todos con el objetivo de llegar a la meta en Arequipa el domingo 18.