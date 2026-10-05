Lucho Mendoza Jr junto a su padre, el 'Tío Lucho'.
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Caminos del Inca
  • Lucho Mendoza Jr junto a su padre, el 'Tío Lucho'.
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    Lucho Mendoza Jr junto a su padre, el 'Tío Lucho'.

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    Lucho Mendoza Jr junto a su padre, el 'Tío Lucho'.

  • Luis Mendoza del Valle forma parte del Team Toyota Gazoo Racing para estos Caminos del Inca.
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    Luis Mendoza del Valle forma parte del Team Toyota Gazoo Racing para estos Caminos del Inca.

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    Luis Mendoza del Valle forma parte del Team Toyota Gazoo Racing para estos Caminos del Inca.

  • Luis Mendoza del Valle forma parte del Team Toyota Gazoo Racing para estos Caminos del Inca.
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    Luis Mendoza del Valle forma parte del Team Toyota Gazoo Racing para estos Caminos del Inca.

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    Luis Mendoza del Valle forma parte del Team Toyota Gazoo Racing para estos Caminos del Inca.

  • Luis Mendoza del Valle forma parte del Team Toyota Gazoo Racing para estos Caminos del Inca.
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    Luis Mendoza del Valle forma parte del Team Toyota Gazoo Racing para estos Caminos del Inca.

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  • Lucho Mendoza Jr junto a su padre, el 'Tío Lucho'.
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    Lucho Mendoza Jr junto a su padre, el 'Tío Lucho'.

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    Lucho Mendoza Jr junto a su padre, el 'Tío Lucho'.

Por Redacción EC

Su historia la formó creciendo entre fierros, Toyota y motores. Luis Mendoza del Valle competirá en Caminos del Inca con dos perspectivas: la de un joven aventurero que pasa de ser seis veces campeón nacional de drifting al rally o como un piloto experimentado que aprendió todo de su padre, el recordado Tío Lucho.

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