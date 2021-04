Conforme a los criterios de Saber más

En once años de carrera, Luis Advíncula ha defendido casi a un club por año. Prácticamente ha sido un trotamundos que ha encontrado en Rayo Vallecano una cierta estabilidad, aunque sin muchos resultados deportivos. Hoy actúa en la Segunda de España por segundo año consecutivo luego de perder la categoría, pero lucha por regresar.

Sin embargo, a nivel personal el lateral no ha perdido el crédito del ser un jugador que responde ante la máxima exigencia. Esto ha hecho que Boca Juniors se fije en él para reforzar su defensa. “Es una opción, claro”, nos dice desde Buenos Aires Nicolás Migliavacca, periodista del diario “Olé”. El cuadro Xeneize ya cuenta con el peruano Carlos Zambrano en sus filas y no extrañaría que pueda sumar a un nacional más.

En Argentina hay un buen recuerdo de lo que hizo Advíncula en Newell’s en el 2016. En una sola temporada jugó 30 partidos y su rendimiento fue más que aceptable. “Dejó una buena imagen desde lo futbolístico” , nos dice Luis Castro, periodista del diario “La Voz del Interior” que cubre al cuadro ‘leproso’.

“A mí me gustaría que Lucho venga a Boca, para mí es uno de los mejores laterales del mundo, no es porque sea peruano sino porque tiene lo justo y necesario. Tiene la fuerza, la rapidez”, aseguró Carlos Zambrano a El Comercio sobre su compañero en la defensa del seleccionado peruano.

En efecto, en Argentina destacan el juego del peruano. “Es luchador. Eso va con Boca. Además es un jugador de selección”, nos dice Luis Castro, quien lo vio jugar cuando defendía a Newell´s. Hoy, la posible llegada de Advíncula a Boca Juniors sigue sobre la mesa, pese a que el lateral está tramitando su nacionalidad española para no ocupar puesto de extranjero en el fútbol europeo. Eso puede significar un giro en la idea de regresar al fútbol argentino.

La otra razón que alejaría a Lucho de Boca Juniors es el retorno de un lateral que tiene el cuadro ‘Xeneize’ a préstamo en Gimnasia. Si Boca decide por Marcelo Weigandt, cubriría ese puesto. Mientras, la otra razón pasa por el lado económico. “La economía en Argentina no está bien y Boca va a poner todo por Cavani”, nos comenta Gustavo Pereira, el programa radial Mundo Xeneize. En efecto, el plan del cuadro xeneize pasa ahora por la búsqueda de un ‘9’.

Hace unos días dejó ir a ‘Wanchope’ Ábila a la MLS y se quedó solo con Franco Soldano, atacante que lleva un gol en tres años en el cuadro xeneize. Volviendo a Advíncula, lo más probable es que termine cambiando de equipo al final de temporada. Ya lo dijo su agente. “Mientras no se sepa en qué categoría va a estar Rayo, no va a estar definido su futuro”, aseguró Horacio Rossi a “Las Voces del Fútbol”.

Cuando adquiera la nacionalidad española, al peruano se le pueden abrir más puertas en el Viejo Continente o permanecer en Rayo, donde tiene contrato hasta finales de la temporada 2020. Hoy, Rayo ocupa el sexto puesto de la Liga SmartBank, puesto que lo clasifica a los play off de ascenso, pero aún restan 9 fechas para el final.

Club Temporada Partidos Goles Aurich 2009 31 1 Cristal 2010-2012 91 8 Hoffenheim 2012-13 2 0 Ponte Preta 2013 6 0 Cristal 2014 21 0 Vitoria 2014-15 33 0 Bursaspor 2015-16 14 0 Newell’s 2016-2017 30 1 Tigres 2017 14 0 Lobos BUAP 2017-18 28 2 Rayo Vallecano 2018-actualidad 97 3 Fuente: ceroacero

SUS TRAVESÍA FUERA DE CASA

La primera experiencia extranjera apareció en su cuarto año de profesional. A mediados de julio del 2012 partió al Tavriya Simferopol de Ucrania en una operación de entre 200 y 300 mil dólares. Lamentablemente, el cupo de extranjeros lo perjudicó y no pudo jugar ningún partido en los meses que estuvo. Tuvo que regresar a préstamo a su casa rimense.

Solo tuvo que finalizar el 2012 para que encuentre nuevo club. Se hablaba de su futuro en Estudiante de La Plata, pero fue el Hoffenheim compró el pase al Tavriya. Alemania era su segundo destino.

Solo medio año -dos partidos- duró la aventura alemana, que según el mismo Advíncula no lo supo aprovechar por estar pensando en otras cosas. El técnico Markus Gisdol lo sacó de sus planes. “Siempre lo he dicho, lo de Alemania fue una linda experiencia para mí, pero la desperdicié por estar pensando cosas que en el momento no eran dables”, aseguró en una entrevista.

Pero su rendimiento futbolístico aún despertaba deseos por lo que era considerado por Sergio Markarián en la selección nacional. Así, apareció el Ponte Preta de Brasil, donde ya jugaba Luis Ramírez. Además, estaban en el país vecino Paolo Guerrero en Corinthians y Yoshimar Yotún en Vasco da Gama.

Pero las cosas no mejoraron. Ponte Preta apenas lo mantuvo cuatro meses hasta dar por finalizado el préstamo -aunque llega a jugar un partido de Sudamericana, torneo en el que su equipo llegó a la final-. Tenía que regresar al Hoffenheim, pero su nuevo club fue Sporting Cristal. La casa recibía al hijo que no lograba consolidarse.

La carta pase seguía perteneciendo al Hoffenheim y los alemanes lo cedieron a mediados del 2014 al Vitoria Setubal de Portugal. Pese a solo estar en una temporada, jugó más partidos que los sumados en los otros tres clubes extranjeros por lo que ya había pasado.

Tras una buena Copa América 2015, Advíncula recobro su valía como lateral. Sin embargo, sorprendió la noticia de que su futuro estaba en el Bursaspor de Turquía, que lo contrató por tres temporadas. Al inicio todo marchaba bien con el técnico Ertugrul Saglam (jugó 13 partidos), pero la llegada de Hamza Hamzaoglu lo desterró de Turquía. No lo tenía en sus planes.

A inicios del 2016 se le abrió la posibilidad de ir a préstamo al Newell’s de Argentina. Era préstamo por un año con derecho a compra. En Rosario, el peruano dejó una buena impresión, pero solo se mantuvo temporada y media porque el cuadro argentino no pudo pagar el millón de euros que pedían por turcos por su pase.

Quien sí pudo pagar fue el Tigres de México, club conocido por fichar y ceder a sus jugadores. Y pasó así con Advíncula. Tras seis meses fue prestado al Lobos BUAP donde compartió equipo con Pedro Aquino, que también llegaba cedido por Monterrey, quien a su vez lo compró a Cristal.

Tras el Mundial de Rusia, Europa le volvió a abrir las puertas a Luis Advíncula. Tigres lo cedió al Rayo Vallecano en julio del 2018. En la Liga tuvo una actuación aceptable, pero su equipo perdió la categoría. Pese a ello, el cuadro de Madrid decidió comprar su pase en julio del 2019, tras el rendimiento del lateral en la Copa América de Brasil.

Desde ahí ha permanecido en el cuadro español disputando la Segunda. La temporada pasada no pudo meterse en los play off de ascenso y en esta está camino a ello.

