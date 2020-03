Uno de los efectos más negativos provocados por el coronavirus ha sido la cancelación del mayor cita deportiva del año, los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Luego de que el Comité Olímpico Internacional(COI) anunciara que el evento se aplaza hasta el 2021. Ello ya generó un caos en todas las disciplinas que iban a estar presentes y el basquetbolista argentino, Luis Scola, no es ajeno a ello.

De hecho, debido a un polémico comentario en las redes sociales de su esposa, Pamela Rocchetti, la participación de Scola en los Juegos quedó en incertidumbre. Rocchetti puso ‘Game Over’ en una publicación sobre la nueva fecha del evento que hizo el periodista, Carlos Altamirano.

Así, Scola aclaró la situación en una charla radial en Club 947. “Me pasó una cosa loca”, dice el argentino, tras explicar que mucha gente se había comunicado con él para saber si iba estar o no en los Juegos Olímpicos. “No sé si voy a estar”, se refirió dejando abierta la posibilidad de su ausencia.

"Honestamente, no había ni pensado en Tokio. Me da la sensación de que hay mucha gente que no toma dimensión o no le asigna la misma situación que le asigno yo a lo que está pasando. El hecho de estar pensando si alguien va a jugar o no en los Juegos me parece desproporcionado al ver la realidad. Hay muchísimas cosas más importantes, multiplicadas por mil, para pensar antes de eso", dijo.

Además, el actual jugador del Olimpia Milano agregó: “Es totalmente irrelevante... ¡no sabemos si va a haber Tokio! Me da curiosidad que la gente esté pensando en eso. No me estoy debatiendo si tomo una decisión o viendo qué dice mi cuerpo... No sé si va a haber Tokio, no lo sé yo ni lo sabe nadie, no estoy analizando nada ni en una encrucijada”.

El campeón olímpico en Atenas 2004 también explicó que, mientras los años pasan, se vuelve cada vez más complicado. “Cuando uno tiene 40 años, un año más es un golpe, las chances de jugar son menos porque en cualquier contexto son menos. Me encantaría jugar en Tokio y que no se hubieran suspendido los Juegos Olímpicos. Si puedo, voy a estar y va a estar buenísimo", concluye.

