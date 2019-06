Luis Suárez afligido tras eliminación: "En el penal le quise pegar arriba, pensé que iba a ir ahí" | VIDEO

El último sábado se desarrolló el Perú vs. Uruguay en el marco de los cuartos de final de la Copa América 2019. Luis Suárez conversó con la prensa tras la eliminación 'charrúa' y dio explicaciones sobre su fallo desde los doce pasos que decidió el futuro de su selección en el torneo.

"A pesar de haber perdido por penales, este resultado es injusto. Creo que es la primera vez que me toca una situación así, pero hay que levantar la cabeza y seguir", precisó en primer instancia el goleador del Barcelona.

Luis Suárez se pronunció sobre el penal errado en la definición entre Perú y Uruguay por los cuartos de final de la Copa América 2019. El delantero se mostró entristecido durante sus declaraciones (Video: Telemundo)

Luis Suárez fue el protagonista del primer disparo en la tanda de penales, pero erró ante la humanidad de Pedro Gallese y se manifestó de la siguiente manera sobre lo acontecido.

"Le quise pegar arribe pero fuerte, sabiendo que el golero me conoce, pero también me estaba regalando el otro palo, por la forma en que le pegué el otro día y bueno, pensé que se iba a ir ahí", señaló el ex Liverpool.

Además, el 'Pistolero' pidió a los hinchas que se trate de rescatar las cosas positivas del encuentro; entre ellas, las numerosas ocasiones de gol que generó su selección.

"Hay que sacar las cosas positivas, hicimos un buen partido. Tuvimos más ocasiones de ellos, se crearon situaciones. Se anularon goles medio justos, que hoy con el VAR se ve todo"