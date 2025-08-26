Luka Doncic, la ingeniería detrás de su mejora física y un megacontrato: ¿Le alcanzará a la estrella de los Lakers para su primer título de NBA?

Tras una tercera derrota consecutiva frente a los Detroit Pistons en los playoffs 1990, Michael Jordan confirmó que necesitaba de una armadura para dar frente a los ‘Bad Boys’ de la NBA. “Me estaban golpeando brutalmente y quería infligir dolor, quería contraatacar”, confesó ‘MJ’ en el documental ‘The Last Dance’ en lo que era la preparación de un nuevo cuerpo para él de cara la siguiente temporada. Ese verano, ‘Su Majestad’ ganó siete kilos en músculo para, posteriormente, encaminar a los Chicago Bulls a su primer título en el mejor básquet del mundo.

Hoy, en 2025, Luka Dončić acondiciona una nueva coraza para poder ponerse su primer anillo de campeonato, siguiendo el ejemplo de dos de los mejores jugadores de la historia: Michael Jordan y Kobe Bryant. “MJ y Kobe sacrificaron mucho e hicieron mucho en sus carreras”, contó el base de Los Angeles Lakers a la revista Health , mientras prepara su versión 2.0 para la liga.

Si Jordan tenía a su entrenador Tim Grover, Dončić armó su escudería con el fisioterapeuta Javier Berrio, con quien trabaja desde su época en el Real Madrid; el entrenador Anze Macek, quien estuvo de la mano con Goran Dragic; y la nutricionista Lucía Almendros, residente en Madrid. El mensaje era claro: había que dar un giro de 180 grados si quería ganar el último partido de la temporada y poder autonombrarlo el mejor jugador de la era moderna del básquet.

La revolución de Dončić

Tras terminar su peor etapa en la NBA (ser traspasado por Dallas Mavericks, lesionarse, irse eliminado en primera ronda tras un 4-1 de los Minnesota Timberwolves y críticas por su estado físico), Dončić le escribió a su representante: “Quiero entrenar ya”.

Semanas después, tras un viaje a la capital de España, el esloveno pasó por análisis de sangre, orina y microbiota, estudios de balance y fuerza excéntrica, pruebas neuromotoras y cámaras de alta velocidad para rediseñar su cuerpo desde la ciencia. “Creo que necesitaba un nuevo comienzo. Este verano está siendo un poco diferente, me motivó a ser aún mejor, era un ahora o nunca”, contó.

Después de un mes de descanso sin jugar al baloncesto a pedido de sus entrenadores, la superestrella de los Lakers se entregó por completo a su equipo de entrenamiento, que se dedicó a trabajar su fuerza y acondicionamiento: entrena tres horas, una hora y media por cada sesión, hace pesas, ejercicios de agilidad, corre en pistas de atletismo, hace circuitos y ayuna 16 horas al día para reducir la inflamación en el cuerpo, sentirse menos cansados en los entrenamientos y reducir los niveles de azúcar en el cuerpo.

Y, por su supuesto, come menos gluten, azúcar, así como tiene una dieta en alimentos antiinflamatorios como salmón, palta y nueces.

En el gimnasio, el equipo de Dončić se ha enfocado en su juego de pies y desaceleración, para detenerse bruscamente y preparar un mejor tiro de suspensión a la hora del juego. De esta manera, necesitará que sus músculos se contraigan rápidamente y desaceleren su cuerpo. “No todo es saltar alto, creo que soy muy atlético en otras cosas: equilibrio, control del cuerpo, etc.”, explicó el exjugador de los Mavericks, quien ha vuelto a las raíces.

La primera prueba del esloveno

Para lo que será su primera aparición, el base tendrá su una primera parada en el Eurobasket, del 27 de agosto al 14 de setiembre, en Polonia, Finlandia, Chipre y Letonia, sedes del campeonato. En el camino también estuvo la extensión de contrato con el equipo angelino, una clara señal para la NBA de que esta versión de Dončić se prepara para reclamar su lugar como el mejor de la liga.

El esloveno firmó por tres años (hasta el 2028) a cambio de 165 millones de dólares, renunciando a la oportunidad de convertirse en agente libre el próximo verano. En el camino, Dončić llegó a las instalaciones para entrenar y firmar, sin saber que su representante y los Lakers habían planeado un viaje sorpresa a Las Vegas para ver a los Backstreet Boys en The Sphere con todo el equipo. Luka puso la música de la banda a todo volumen por todas las instalaciones, en otra señal de que la organización y su estrella están en sintonía.

“Mi sueño, mi cuerpo, todo está mejor, estoy más descansado. Este año, junto con mi equipo, hemos dado un gran paso, pero es el principio. Necesitamos seguir adelante, no puedo parar”, agregó a la revista en lo que será la versión 2.0 de Dončić. Y, claro, no hay más motivante que, tras un duro trabajo de perfeccionismo, venga un nuevo contrato con más dólares a la cuenta.

