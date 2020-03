Para un jugador de fútbol, recibir un llamado del Real Madrid se convierte en una suerte de sueño cumplido. Pero muchas veces termina siendo uno inconcluso. La cantidad de jugadores que ha pasado por las filas del cuadro merengue sin lograr destacar es enorme, futbolistas que llegaron con un gran cartel vieron truncado su futuro y se relegaron al banco de suplentes en un equipo que busca siempre estrellas. Luka Jovic es el último ejemplo de que adaptarse a este entorno, a la fastuosa ‘Casa Blanca’, no es nada fácil. Su 'escape’ de España por el coronavirus, rumbo a Serbia, es una medida para recuperarse emocionalmente. Cargar con el peso de los 60 millones de euros que pagó el Real Madrid al Eintracht Frankfurt por su pase es bastante duro. Ello se lo recuerdan a diario.

El serbio no la pasa bien en Real Madrid. Frankfurt fue su punto de partida en una destacada temporada donde se cansó de meter goles, pero todo lo contrario pasó cuando llegó a España a mediados del 2019. Jovic era el relevo de Karim Benzema; sin embargo, no ha dado la talla: en 22 partidos solo marcó 2 goles.

Las lesiones y la exigencia de la afición parecen colmar también la paciencia del entrenador que en el pasado clásico lo dejó fuera de los convocados. Hoy en día tiene una dolencia muscular y el médico del club creyó conveniente pasar esta cuarentena en Belgrado junto a su familia para que también pueda levantarse anímicamente.

Al enterarse de la partida momentánea a su país, las críticas no faltaron debido a que se relaciona con la falta de compromiso. Sumado a este factor, Jovic no fue precavido con las distintas medidas de seguridad que se están tomando en Serbia a causa del Covid-19 la cual detalla que: “Desde el pasado lunes todo ciudadano que entrara en Serbia procedente de Italia, España o Francia estaba obligado a quedarse en su casa, en cuarentena, por un periodo de 14 días”.

De acuerdo con el reporte de la agencia Tanjug, Jovic abandonó el domicilio en que debía estar en aislamiento y aseguró a la policía que había salido para ir a la farmacia. “Para la fiscalía no hay diferencia entre los ciudadanos indistintamente de su profesión”, dijo a Tanjug una fuente de la fiscalía.

En su defensa, el futbolista tomó argumento la comparación de las restricciones en España: “En primer lugar me da mucha pena que yo sea el tema principal estos días y me da pena que constantemente se escriba sobre mí y no sobre los protagonistas principales en la lucha contra esta crisis, que son los doctores y todos los que trabajan en la sanidad. En Madrid mi test dio negativo. Por eso decidí viajar a Serbia, ayudar y dar apoyo a nuestra gente, además de estar cerca de mi familia con el permiso del club. Cuando llegué a Serbia me hicieron el test y salió negativo. En España está permitido acudir a hacer la compra o adquirir productos en farmacias, lo que no ocurre aquí. Pido perdón a todo el mundo si de alguna manera he hecho o puesto en peligro a alguien. Espero que juntos podamos superar todo esto. Todo mi apoyo, Serbia, saldremos todos juntos”.

Sin embargo, este accionar podría traer consecuencias económicas e incluso un posible arresto de acuerdo a lo que dictan las leyes. La pena puede ser una multa de 150.000 dinares (unos 1.275 euros) hasta tres años de cárcel.

Aunque falten partidos para culminar la temporada, Jovic ve poco a poco una puerta cerrada en la vuelta del campeonato. El gol de Mariano en el último clásico lo relegaría como el tercer delantero, su poca conexión y ánimo lo podrían hacer cambiar de club. Londres sería su próximo destino porque el Chelsea está tras sus pasos. Un fichaje más de Real Madrid que pasaría desapercibido.

¿QUÉ OPINÓ SU PADRE?

Milan Jovic, su padre, declaró en una entrevista mostrando un malestar por las críticas. “Pasó dos pruebas y fueron negativas ambas. Aunque fueron negativas, hubo malos entendidos y no entendió que no podía abandonar el país. Pensó que era negativo y que podía salir", dijo. “Ahora parece que es un criminal. Si tiene que ir a la cárcel, déjelo ir a la cárcel. Estoy totalmente de acuerdo con el presidente y el primer ministro, pero solo si es culpable. Apoyo la decisión solo si se equivocó, pero vino a Belgrado y se metió en su apartamento. Las fotos que lo muestran divirtiéndose son de España y fueron tomadas hace meses. Incluso Sofía, que está embarazada, no puede salir del apartamento".

Asimismo, sobre una posible ida para pasar exclusivamente el cumpleaños de su esposa agregó: “Luka vino a Serbia para estar con su familia. Sabíamos antes de su llegada que vendría y que no vino por Sofía. Quería pasar este tiempo con su gente en Serbia. Estaba listo para ayudar al estado, financieramente y aportar de cualquier otra manera. Luka ayudará al pueblo serbio y ese era el trato antes de su llegada”.

Luka Jovic jugó las semifinales de la Europa League con Eintracht Frankfurt.

"Como familia, estamos con Luka y su elección, lo que elija. Deberían criticarlo de una manera civilizada. No me duele, sé la verdad. Algunas cosas fueron exageradas, hubo malentendidos y, en lo que respecta a Luka, no entendió las cosas de la mejor manera”.

Al margen de lo extradeportivo, en la cancha Jovic sigue en deuda. El serbio va camino a imitar a Michael Owen, Antonio Cassano, Javier Saviola, Nicolas Anelka...

