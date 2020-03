El presente de Luka Jovic en el Real Madrid no es nada bueno. Su falta de gol ha sido el pretexto perfecto para que las abundantes críticas cayeran sobre él. A ello se ha sumado un acto extradeportivo, tras incumplir la cuarentena obligatoria en medio del auge del coronavirus en su país. El delantero serbio ha intentado excusarse, pero eso le ha jugado en contra y los cuestionamientos hacia su persona no tienen cese.

Todas las miradas siguen puestas sobre Jovic. Está en el ojo de la tormenta y no sabe cómo escapar de ahí. Luego de saltarse la cuarentena del Real Madrid, el serbio fue hallado hace unos días en las calles de Belgrado durante el confinamiento obligatorio. El escándalo se acrecentó cuando el galáctico se pronunció y trató de justificarse con que solo había ido a la farmacia y a comprar alimentos.

Entonces, los dardos no dejan de apuntarle. Esta vez, Dragoslav Stepanovic , exfutbolista y exentrenador serbio, se pronunció al respecto durante una conversación con el diario local ‘Kurir’. “Luka está haciendo el 100% por arruinar su carrera. Lo mejor es que se calle. No me creo algo como esto. Jovic trabaja contra sí mismo”, dijo.

"Tuvo suerte de que Adi Hütter le diera una oportunidad en el Eintracht y luego hizo la mayor transferencia en la historia de Serbia y se fue al Madrid. No puedo creer que el chico se esté haciendo esto a sí mismo", agregó.

Stepanovic, que en otras ocasiones ha estado en defensa de Jovic, continuó estallando contra él. “Leí los medios en Serbia y sé qué vida tuvo, que de niño dormía en su automóvil con su padre para esperar hasta la mañana para entrenar. Qué sacrificio hizo... Y luego esto. No sé, Luka obviamente no piensa en sí mismo. Cuando te dicen que es una prohibición, ¡finges que no entendiste nada!”, expresó.

Entonces, Jovic continúa afrontando una situación muy complicada. Esto le podría valer una sanción por parte del Real Madrid, que según medios españoles, su futuro no está asegurado en el club blanco. De hecho, están evaluando ceder a préstamo al serbio para la próxima temporada.

