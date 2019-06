El 'Maestro' Tabárez se molestó y dio contundente respuesta en conferencia

La eliminación de Uruguay en la Copa América ha sido un golpe difícil de asimilar para la hinchada celeste, y también para el periodismo de ese país. Prueba de ello es que, en conferencia de prensa post partido, el técnico del cuadro oriental, Óscar Washington Tabárez, fue protagonista de un momento de tensión.

Uno de los periodistas catalogó de “poco escaza” la explicación que dio el entrenador a la derrota por penales. Sin embargo, este último fue contundente responder lo siguiente: "No tengo que darle explicaciones, ni a usted ni a nadie. Vengo a comentar el partido y están en su derecho de hacer las cosas".

¡SE ENOJÓ EL MAESTRO! Tabárez tuvo un picante cruce de palabras en conferencia de prensa con un periodista tras la eliminación de Uruguay: "No tengo que darle explicación ni a usted ni a nadie. Yo no estoy con el periodismo de resultados", afirmó. pic.twitter.com/HQfNbr8U0q — SportsCenter (@SC_ESPN) June 29, 2019

Asimismo, el 'Maestro' agregó: "No vengo a justificar nada, si interpretó eso se equivocó feo. Por alguno no pudimos ganar. Ya dije que equivocamos procedimientos. No estoy con el periodismo de resultados".

Uruguay, que había tenido una primera ronda extraordinaria, tras clasificar primero e invicto, solamente llegó hasta cuartos de final. Los ‘charrúas’ no pudieron repetir la historia del 2011, en la que se consagró campeón del torneo continental por quinceava oportunidad.