Conforme a los criterios de Saber más

En medio de una escala de vuelos aéreos, Carlos Gonzales busca un espacio silencioso en el aeropuerto de Panamá para atender a nuestra llamada. El manager de Renato Tapia estuvo dos meses en Europa y, antes de emprender la vuelta a Lima, trae muchas novedades sobre lo que podría ser el futuro inmediato del volante de la selección. Según Gonzales, lo que se viene para Tapia será un contrato histórico y comparable con lo que vivimos hace más de una década con Claudio Pizarro, Jefferson Farfán y Juan Manuel Vargas.

-El director deportivo, Felipe Miñambres, comentó la semana pasada que para un jugador como Renato Tapia, quizá este no sea el mejor año para una transferencia.

El rendimiento de Renato ha despertado el interés de varios mercados allá, y de varios clubes, de ligas de primer nivel. Pero eso no quiere decir que con la primera opción vamos a aceptar. Hace poco he conversado con los directivos del club y la idea es evaluar con calma porque el mercado se está reacomodando poco a poco. Además, Renato va a cumplir recién su primera temporada en el Celta. No queremos acelerar ninguna decisión, el consenso con el club es tomar todo con calma. Al final de temporada recién vamos a evaluar con el club qué opciones concretas hay, que sean atractivas para el equipo y para Renato. Y allí veremos si vamos a aceptar una o si se continúa en el Celta.

-¿Cuánto tiempo demoró la negociación para que Renato llegue al Celta?

Todo el tiempo uno está en contacto con clubes de diferentes ligas. Pero a Renato en el Celta lo venían siguiendo desde hace un año y medio atrás. Después del Mundial básicamente comenzó todo esto y se profundizó el seguimiento qe hacían algunos clubes, como el Celta. La decisión costó porque Renato en ese tiempo no estaba jugando con frecuencia en su club y además existe la limitación del pasaporte comunitario, que todavía no lo tiene. Apenas llegó la información que iba a quedar como jugador libre y que iba a tramitar su pasaporte, se impulsó el mejor escenario para que el Celta decida contratar a Renato. Es cierto que no alternaba mucho en Feyenoord, pero en Vigo tenían un seguimiento de mucho tiempo y muy detallado. Eso no nos hizo dudar en optar por este equipo, a pesar que ya teníamos más opciones como la MLS, Emiratos Árabes, China, clubes grandes de México, el Lokomotiv de Rusia y todas por encima económicamente del Celta. Allí lo que ayudó fue la convicción de Renato de querer dar un salto de calidad en su carrera deportiva. Él siempre quiso ir a la liga española, esa visión nos aclaró el camino de trabajo también a nosotros. La meta siempre fue clara, nunca difusa.

Carlos Gonzales ha vuelto a Lima después de dos meses. En su periplo por Europa, pudo conocer más detalles de todo el interés que existe en el Viejo Continente por Renato Tapia. (Foto: Archivo personal).

-¿El caso de Renato Tapia qué tan atípico puede ser? Me refiero a un futbolista peruano que priorice el desarrollo deportivo antes que lo económico.

A mí no me gusta comparar, sobre todo si represento a varios jugadores. Pero cada situación es diferente y cada situación responde a una realidad distinta. Hay jugadores que ya llegaron a un techo deportivo y priorizan el tema economico. Todo eso me parece válido. Si el jugador quiere optar por lo económico y la tiene clara, bacán. Si la prioridad es lo deportivo o algo equilibrado, también. Renato siempre tuvo claro permanecer en Europa. Me dijo “quiero intentar ir a una liga mejor, ya sea la inglesa o la española”. Eso nos permitió trabajar con un objetivo claro, sabiendo que el futbolista va a resignar una cantidad económica por llegar a su objetivo.

-¿Cuáles fueron las propuestas más atractivas económicamente?

Tuvo propuestas muy fuertes, por ejemplo esta del Lokomotiv. Y recordarás que nosotros públicamente rechazamos esa oferta y allí aparece un corto circuito entre el club y Renato, porque Feyenoord quería transferirlo. Pero Renato no lo veía como un crecimiento en su carrera y por eso prefirió pelear por un puesto en Holanda.

-¿Es verdad que el Celta te aseguró que Renato Tapia iba a encajar en el once antes que llegue?

La persona clave en toda la negociación fue Miñambres. Él estaba convencido desde finales del 2018 en ficharlo, tenía un concepto muy completo y preciso de Renato, a pesar de que no estaba jugando mucho en Holanda. La convicción de Felipe Miñambres se mantuvo firme hasta en los tiempos que Renato jugaba muy poco. Siempre pensaron que iba a calzar en el Celta.

Estadísticas de Renato Tapia hasta final del mes de enero. (Infografía: Luis Huaitán).

-¿Y cómo lo definió Miñambres a Renato?

Como un jugador con un estilo de juego defensivo, pero que asume muchos riesgos con la pelota. Renato difícilmente va a encajar en un club que solo requiera de un volante que defienda, entregue y chau. Eso pasó en el Feyenoord y por eso Tapia tenía un margen cero de error. Si asumía el riesgo y luego eso determinaba una jugada en contra o gol, lo sacaban del campo. En el Celta me dijeron que entendían ese estilo de Renato y lo han aceptado así. Él necesitaba eso, que crean en él y en su juego. Esto le ha permitido jugar con regularidad y comodidad. Esa es la clave de su éxito. Renato por primera vez en su carrera está sumando cinco o seis partidos seguidos de titular. Es la primera vez que le dan esa oportunidad y mira todo lo que está demostrando.

-¿El seguimiento, por lo que entiendo, más fue con la selección peruana?

Sí, fue más con la selección, allí sin duda llamó la atención. Pero el área de scouting en los clubes españoles es de primer nivel. En el Celta tenían un seguimiento larguísimo de Renato, desde el Twente, desde la Sub 17 o Sub 20. Así es en España. Cuando llevo al ‘Orejas’ Flores al Villarreal, allí sabían que estaba de representante y a los pocos meses, llevo Sergio Peña a Granada. Cuando Sergio llega al club, el director deportivo me dice “por qué no lo recomendaste antes” y me saca en su oficina todo un informe gigante de Sergio, con un DVD.

PARA SUSCRIPTORES | Renato Tapia jugador del mes en el Celta: las razones de su éxito explicadas por quienes más lo conocen

-¿Coincides con la información de la página Transfermarkt, donde afirman que el pase de Renato Tapia vale 10 millones de euros?

Yo creo que se quedan cortos. Pero esa página es de referencia y muy consultada a nivel mundial, incluso cuando te piden jugadores de lugares como el Medio Oriente, me hablan de Transfermarkt. Ellos usan variables como la liga donde juega, si es jugador de selección, su edad, el puntaje que le dan por partido, cuántas veces es nombrado jugador del partido. Constantemente van actualizando y es muy cercano a la realidad.

Carlos Gonzales trabaja con Renato Tapia desde hace casi diez años. Aquí cuando el volante tuvo una pasantía en el Liverpool. (Foto: Archivo personal).

-¿Entonces para ti es más de 10 millones de euros lo que podría valer Tapia?

Sí, en este momento hay variables que han cambiado. El mercado está siendo muy relativo, por ejemplo si tres clubes grandes pugnan por un jugador, eso funciona al final como una subasta. Entonces, te digo que pueden quedarse cortos con los 10 millones de euros. Si la tendencia sigue así, va a subir sin duda, por la oferta y demanda. Hay muchos clubes interesados en Renato.

-¿Renato Tapia es el jugador peruano más caro?

No lo puedo decir, porque no tengo una base concreta. Te podría decir, de acuerdo a Transfermarkt, Renato es el más cotizado. Eso se va a confirmar cuando se abra el mercado o cuando se dé una venta. De manera subjetiva, como una opinión que te puedo dar, yo sí creo que Renato es el jugador peruano de mayor costo de transferencia.

-¿Está cerca de hacer el principal contrato de su vida como futbolista?

No quisiera ponerle un límite a Renato, mira hasta qué edad ha jugado Claudio Pizarro. Renato recién tiene 25 años, podría hacer dos o tres contratos que vayan mejorando el uno al otro. Si Renato sigue esa tendencia, su próximo contrato será mucho mejor actual y podría hacer un par más. En unos seis años, hasta poco después que él cumple 30 años, puede ir creciendo cada traspaso.

-¿Lo que se viene para Renato será comparable a los traspasos del mismo Pizarro, Jefferson Farfán o Juan Vargas?

Sin duda alguna. Eso sí, considero que lo que se viene para Renato estará al nivel de esos peruanos que han hecho historia en las mejores ligas de Europa, en los últimos quince años.

-¿Cuál sería la radiografía del momento de Edison Flores, otro de los jugadores que manejas?

Edison siempre se ha tardado un poco para alcanzar su mejor nivel. Su última etapa en la MLS estuvo cerca de ese pico, luego vino la pandemia y todo eso. Ahora está en una etapa familiar especial porque será papá, yo veo un futuro inmediato para él consolidándose en la MLS, en su equipo, y después evaluar otro paso.

-¿Y cuál sería el factor para que le cuesta alcanzar regularidad en Estados Unidos?

Hay jugadores a quienes es mejor evaluarlos desde el crecimiento. Edison salió de un barrio marginal en Lima, fue creciendo de a pocos, llegó a las selecciones juveniles, a la selección mayor, llegó a Europa, México y ahora Estados Unidos. Ha hecho una gran carrera. No me atrevería a decir “qué le faltó” porque siento que ha avanzando mucho.

Carlos Gonzales también es agente de Sergio Peña, hoy en el Emmen de Holanda. (Foto: Archivo personal).

-¿Hoy qué cargo tienes en el club Sporting Cristal?

Yo soy accionista de Sporting Cristal, soy accionista de la empresa dueña del club Innova Sports. No soy parte del directorio, tampoco tengo cargo ejecutivo, pero sí apoyo al equipo con las relaciones internacionales, con clubes, jugadores y agentes. Cuando Cristal necesita algún contacto o asesoría en negociaciones, yo apoyo de manera externa. Lo único que soy, es accionista. Pero por la posición que tengo, apoyo en esos temas de relaciones internacionales.

-¿Y en esa asesoría cómo manejas que AGREF tenga a dos jugadores en Cristal, Távara y Chávez?

Efectivamente, son los dos con los que trabajamos desde que tenían casi 15 años. A nivel de AGREF, mi cargo es director general y es velar por las relaciones internacionales. Es decir, yo veo a los futbolistas peruanos que tenemos en ligas internacionales. A nivel local, en el caso específico que mencionas de Chávez y Távara, el encargado es el agente y abogado Andrés Saval. Yo no soy el agente.

MÁS EN DT

VIDEO RELACIONADO

Renato Tapia se barrió y evitó chance de gol de Valencia. (Video: ESPN)