Manchester City vs. Burnley EN VIVO: se enfrentan ONLINE y EN DIRECTO por la cuarta ronda de la FA Cup, este sábado 26 de enero desde las 10:00 a.m. (hora peruana) y 3:00 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de BBC Radio Manchester. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Manchester City vs. Burnley EN VIVO: alineaciones del partido

Manchester City: Ederson Moraes, N. Otamendi, K. Walker, Danilo, J. Stones, Fernandinho, I. Gündoğan, K. De Bruyne, R. Mahrez, Bernardo Silva, Gabriel Jesus. Entrenador: Guardiola



Burnley: N. Pope, S. Ward, K. Long, J. Tarkowski, B. Gibson, C. Taylor, S. Defour, R. Brady, J. Hendrick, M. Vydra, D. McNeil. Entrenador: S. Dyche



Manchester City vs. Burnley EN VIVO: incidencias del partido

Manchester City y Burnley se enfrentarán en busca de un lugar en la quinta ronda del certamen. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Etihad Stadium.

Manchester City vs. Burnley: horarios del partido





Ecuador - 10:00 a.m.

Perú - 10:00 a.m.

Colombia - 10:00 a.m.

México - 9:00 a.m.

Bolivia - 11:00 a.m.

Chile - 12:00 p.m.

Argentina - 12:00 p.m.

Uruguay - 12:00 p.m.

Paraguay - 12:00 p.m.

España - 4:00 p.m.

Manchester City se impuso por 1-0 sobre Burton Albion en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Carabao Cup. El autor del único gol fue Sergio Agüero

Manchester City dejará de lado, por unos días, la competencia por el primer lugar en la Premier League, y se enfocará en el choque frente al Burnley para asegurar su presencia en la siguiente instancia.

Finalista de la Copa de la Liga y segundo en la liga inglesa -por detrás de Liverpool- Manchester City llegó a cuarta ronda tras golear (7-0) y eliminar al modesto Rotherham United, de la Segunda División.

Burnley, por su posición en la Premier League -16°-, parece ser un rival más que accesible, pero el Manchester City deberá confirmar su etiqueta de favorito en la cancha. El elenco 'Vinotinto' dejó en el camino a Barnsley en la etapa anterior.

Manchester City se impuso por 1-0 sobre Burton Albion en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Carabao Cup. El autor del único gol fue Sergio Agüero.

Manchester City vs. Burnley: probables alineaciones



Manchester City: Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Mendy, Bernardo Silva, Fernandinho, De Bruyne, Mahrez, Gabriel Jesus y Sane.

Burnley: Heaton, Bardsley, Tarkowski, Long, Mee, Taylor, Hendrick, Cork, Westwood, Wood y McNeil.