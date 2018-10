City vs. Burnley: David Silva aprovechó descuido de la defensa y originó jugada del 2-0 | VIDEO Bernardo Silva colocó el 2-0 en el Etihad Stadium luego de una particular jugada en el Manchester City vs. Burnley. El duelo se disputó por la jornada 9 de la Premier League

Bernardo Silva colocó el 2-0 en el Etihad Stadium luego de una particular jugada en el Manchester City vs. Burnley. El duelo se disputó por la jornada 9 de la Premier League (Foto: captura de pantalla)