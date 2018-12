Manchester City vs. Crystal Palace EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 18° de la Premier League en el Etihad Stadium, este sábado 22 de diciembre, desde las 10:00 a.m. (hora peruana) y 5:00 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de DirecTV. Para ver fútbol en vivo, como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Manchester City recibirá a Crystal Palace en su último partido del año en casa. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo de los 'Citizens', que buscan el primer lugar.



Con 44 puntos, Manchester City pelea por el liderato de la Premier League junto con Liverpool, que supera a los 'Citizens' por una unidad y que abren la acción en el certamen visitando a Wolverhampton.

Manchester City perdió el invicto hace un par de fechas, a manos de Chelsea. Y el choque frente a Crystal Palace parece accesible. En la previa, el entrenador Pep Guardiola elogió el trabajo de Roy Hodgson en el equipo del sur de Londres.

Manchester City vs. Crystal Palace: horarios del partido



Ecuador - 10:00 a.m.

Perú - 10:00 a.m.

Colombia - 10:00 a.m.

México - 9:00 a.m..

Bolivia - 11:00 a.m.

Chile - 12:00 p.m.

Argentina - 12:00 p.m.

Uruguay - 12:00 p.m.

Paraguay - 12:00 p.m.

España - 4:00 p.m.



"Saben lo que tienen que hacer, y quizá por ello la gente espera mejores resultados, pero crean ocasiones y es complicado", dijo Guardiola en conferencia de prensa. Manchester City no podrá contar con David Silva ni Vincent Kompany.

Crystal Palace no conoce de victorias fuera de casa en la Premier League, desde hace seis jornadas. Las 'Águilas' marchan en la decimoquinta posición, con 15 puntos.

De Bruyne siendo felicitado por sus compañeros tras anotar el único gol del Manchester City. (Foto: AP)

Manchester City vs. Crystal Palace: probables alineaciones

Manchester City: Ederson Moraes, Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte, Fabian Deph, Bernardo Silva, Fernandinho, Ilkay Gundogan, Raheem Sterling, Gabriel Jesus y Leroy Sane.

Crystal Palace: Guaita, Aaron Wan-Bissaka, James Tomkins, Mamadou Sakho, Patrick van Aanholt, James McArthur, Cheikhou Kouyaté, Luka Milivojević, Max Meyer, Andros Townsend y Wilfred Zaha.