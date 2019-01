Manchester City vs. Liverpool: Pep Guardiola explotó contra árbitro tras supuesta falta a Sterling | VIDEO Pep Guardiola no contuvo la furia y reaccionó ante el cuatro árbitro por una supuesta infracción contra Raheem Sterling en el Manchester City vs. Liverpool por Premier League

Pep Guardiola no contuvo la furia y reaccionó ante el cuatro árbitro por una supuesta infracción contra Raheem Sterling en el Manchester City vs. Liverpool por Premier League (Foto: AFP)