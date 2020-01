DT







Manchester City vs. Manchester United EN VIVO: Bernardo Silva y el remate imposible de atajar para el 1-0 por la Copa de la Liga Inglesa [VIDEO] El delantero portugués Bernardo Silva anotó el 1-0 durante el duelo entre Manchester City vs. Manchester United por las semifinales de la Copa de la Liga Inglesa. El tanto silenció el estadio Old Trafford