Mauricio Pochettino es uno de los nombres que suenan en Inglaterra como potencial reemplazante de Ole Gunnar Solskjaer, quien fue echado de Manchester United el domingo pasado. Es más, en Francia aseguraron que el entrenador está dispuesto abandonar PSG para pegar la vuelta a la Premier League, torneo en el que dirigió a Tottenham y Southampton.

Antes de medirse a Manchester City en la quinta jornada de la Champions League, el DT se presentó frente a los medios de comunicación y respondió o, más bien, terminó con cualquier tipo de historias que le sitúan fuera de la capital de Francia. De hecho, el preparador recordó en el mundo del balompié siempre será usual relacionar jugadores o técnicos con otros clubes.

“No soy un bebé. He gastado toda mi vida jugando al fútbol y ahora más de 12 años entrenando. Estamos en un negocio en el que los rumores están ahí, los comprendo, a veces de forma positiva, otros de forma negativa. Tenemos que vivir con los rumores”, inició el estratega que también estuvo en el Espanyol de España.

En la misma línea, Pochettino reiteró que solamente debe concentrarse en lo que le corresponde con los parisinos. “No tenemos que hablar de ello porque tengo respeto al PSG. Y lo que hace otro equipo (Manchester United) no es mi responsabilidad. Saben muy bien que todo lo que se dice ahora está fuera de contexto”.

Luego, ‘Poche’ descartó las versiones que indicaron sobre una estancia incómoda en Francia. “Estoy bien en París. Conozco bien la ciudad tanto como jugador como entrenador, he vivido siempre este tipo de situaciones. Las cosas pasan y no es mi responsabilidad. Lo que voy a decir si me lo preguntas es que estoy feliz en París”, sostuvo.

“Me acuerdo hace años cuando dejé el Tottenham y me acuerdo de que salieron rumores antes semanas antes sobre que podía irme a otro club. Tenemos que trabajar con responsabilidad y centrarse en el fútbol”, indicó el profesional de 49 años en la rueda de prensa antes de visitar a los ‘Ciudadanos’, rivales eternos de Manchester United.

Finalmente, Pochettino aclaró que aún tiene un acuerdo firmado con la directiva de ‘Les Bleus’ y que su plan, de momento, es cumplir con aquel compromiso. “Mi contrato es hasta 2023. Me queda esta temporada y una más. Y después estoy muy feliz en el PSG, es un hecho. El hecho es que estoy feliz en París”, zanjó.