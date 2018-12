Manchester United vs. Bournemouth EN VIVO ONLINE: juegan por la fecha 20 de la Premir League en Old Trafford este domingo desde las 16:30 horas (hora local, 11:30 am. hora peruana y por transmisión de DirecTV Sports.

Manchester United vs. Bournemouth cerrarán entre sí el 2018 en Old Trafford con un partido de equipos en momentos distintos, pero que pelean por alcanzar un cupo a un torneo europeo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Premier League.

Desde la salida de Jose Mourinho, los de Mánchester han mostrado una clara mejora futbolística que los ha llevado a obtener dos victorias consecutivas en un mes que deben aprovechar al máximo para meterse a la pelea por un cupo a la próxima Champions League.

.@juanmata8: "Nos sentimos privilegiados por nuestros aficionados en Old Trafford y en el mundo" 🌎 pic.twitter.com/qdjdCJAzfL — Manchester United (@ManUtd_Es) 29 de diciembre de 2018

Y este domingo, en el último partido del año, recibe en Old Trafford a Bournemouth, un equipo que, diferente a Manchester United, no ha podido cumplir un buen mes en este diciembre que se va: han ganado solo 2 de los siete partidos que disputaron en este mes y los restantes los perdió todos. Los 'Cherries' no la pasan bien, pero es Manchester United un rival directo en la lucha por alcanzar, al menos, la Europa League.

Manchester United llega a este partido luego de vencer a Cardiff (5-1) y Huddersfield (3-1) que le permiten recuperar la confianza de la mano de Ole Gunnar Solksjaer. Mientras que Bournemouth viene de un doloroso 5-0 ante Tottenham que lo mandó al puesto 12 de la Premier League.

Los grandes ausentes en Manchester United para este partido serán Romelu Lukaku, Alexis Sanchez y Anthony Martial, quienes se encuentran en la última parte de su proceso de recuperación y podrían tener minutos en este partido.

Manchester United derrotó 3-1 al Huddersfield por la Premier League en Boxing Day. Resumen del partido. (Video: YouTube -Foto: Reuters).

Manchester United vs. Bournemouth: probables alineaciones



Manchester United: De Gea; Young, Lindelof, Jones, Shaw; Herrera, Matic, Pogba; Lingard, Rashford, Martial



Bournemouth: Begovic; Rico, S Cook, Ake, Daniels; Brooks, Surman, Lerma, Fraser; Wilson, King