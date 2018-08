Manchester United vs. Brighton EN VIVO: se enfrentarán este domingo (10:00 am. EN VIVO ONLINE vía ESPN 2) por la segunda jornada de la Premier League. El cotejo se desarrollará en el Estadio The American Express Community y los dirigidos por Mourinho van por su segundo triunfo en la liga doméstica.

Manchester United debutó en la Premier League con un triunfo importante contra Leicester City por 2-1 y le permitió respirar con calma en el inicio de la temporada. Ahora buscará ganar al borde del Canal de la Mancha donde la temporada pasada perdió 1-0 y se iba despidiendo del título.

Brighton, en tanto, motivado por aquel triunfo ante los 'Diablos Rojos' sale dispuesto a hacer respetar la casa. La presencia de Pascal Gross en la oncena titular le da a las 'gaviotas' una peligrosa arma en ataque. Sobre todo en el juego aéreo.

En tanto, Manchester United realizará algunas modificaciones por la cantidad de ausencias y retornos este fin de semana. Ander Herrera, Antonio Valencia, Marcos Rojo, Nemanja Matić, Diogo Dalot, Sergio Romero, Phil Jones y Jesse Lingard han sido descartados por lesión,mientras que Romelu Lukaku estará desde el arranque.

Estos partidos son claves para que el Manchester United de Jose Mourinho pueda pelear el título de la Premier League, a pesar de no haber sumado refuerzos de renombre para esta temporada, algo que ha disgustado al entrenador portugués.

Manchester United vs. Brighton: posibles alineaciones



Brighton: Matthew Ryan; Martín Montoya, Shane Duffy, Lewis Dunk, Bernardo; Alireza Jahanbakhsh, Dale Stephens, Yves Bissouma, Solomon March; Pascal Gross; Glenn Murray

DT: Chris Hughton



Manchester United: David De Gea; Ashley Young, Eric Bailly, Victor Lindelof, Luke Shaw; Fred, Andreas Pereira, Paul Pogba, Juan Mata, Alexis Sánchez; Romelo Lukaku.

DT: José Mourinho