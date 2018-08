Manchester United vs. Tottenham EN VIVO vía DirecTV: jornada 3 de la Premier League Manchester United vs. Tottenham se enfrentarán (2:00 p.m. EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports) en Old Trafford por la fecha 3° Premiere League | EN DIRECTO

Manchester United vs. Tottenham se medirán (2:00 p.m. EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports) en Old Trafford. El duelo se llevará a cabo por la tercera fecha de la Premier League (Foto: agencias)