Alejandro Mancuso revivió el Mundial Sudáfrica 2010 y reveló ciertos secretos de la interna de la Albiceleste que fue dirigida por Diego Armando Maradona. El ex asistente técnico dijo que Lionel Messi "se deprime y no se entiende por qué" y que "a veces parece que está ido". En diálogo con "Radio Villa Trinidad", habló del '10' de Barcelona, Grondona, Diego Simeone y Javier Mascherano.

Sobre Lionel Messi

"Lionel Messi no te impone nombres, eso es mentira, pero tiene otros defectos, como por ejemplo cuando se deprime y no se entiende por qué. O a veces que está ido, pero ese es un problema nuestro", señaló.

"Debe tener el defecto de que hay un momento que se deprime y no se entiende por qué, o un momento que cuando el equipo necesita meterlo adentro del grupo o la parte colectiva parece que está ido, pero ese es un problema nuestro (de los entrenadores)".

"A vos te parece que si Messi armaba el equipo iban a jugar Acuña, Meza. Imposible, si Messi ni los conocía. Entonces por qué no jugaron Di María, Higuaín… etc".

También recordó la final del Brasil 2014: "Si Higuaín o Palacio la embocaban con Alemania, lo consagraban a Messi y hoy Lío tendría un monumento en el Obelisco".

Argentina fue eliminada del Mundial Sudáfrica 2010 tras caer en cuartos de final por 4-0 frente a Alemania | Fuente: Agencias

Sobre Javier Mascherano

"A Mascherano se le va hacer muy fácil ser entrenador de fútbol, pero va a tener que tener un proceso previo. No lo veo ahora como próximo entrenador de la selección argentina. Ahora no, hay que esperar. Todavía no se sabe cuándo se va a retirar. Es complicado hablar de tiempos. Hoy la selección argentina está sin cuerpo técnico…".

Lionel Messi y Javier Mascherano fueron los estandartes de Argentina en el Mundial. (Foto: Reuters)

Sobre Julio Grondona

"Con Julio presente, estas cosas que pasaron en el fútbol argentino no iban a pasar. Manejaba la AFA de una manera muy particular. No creo que este lío con él hubiera pasado. No dividía las opiniones y tenía mucho acceso en FIFA e iba a estar muy respaldado. Julio no quería que fuéramos el cuerpo técnico de Diego, pero no le quedó otra opción. En el momento que nosotros estuvimos, prácticamente no había reuniones de Comité Ejecutivo, las decisiones las tomaba él. Era impresionante el respeto que le tenían".

Sobre Jorge Sampaoli

"Compramos el Sampaoli de Chile, pero hay que saber que la Selección de Chile no es la selección argentina. En Chile ganan un campeonato y hay paro nacional y acá vos ganabas un torneo y era normal. En Argentina nunca pudo ser el Sampaoli de Chile".