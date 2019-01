Manny Pacquiao: “Quiero seguir siendo una inspiración para los fanáticos”

Por Aldo Cadillo y Víctor Garay



Esta semana llegó a la redacción de El Comercio una invitación para participar en una conferencia telefónica con Manny Pacquiao. El mensaje nos sorprendió; cruzar palabras con el múltiple campeón mundial en ocho diferentes divisiones nos dejó como noqueados. Pero aceptamos el reto y subimos al ring. Tener del otro lado de la línea a ‘Pac-Man’ llegó como el regalo navideño pendiente. Al igual que en un cuadrilátero, Manny esquivó cada una de las preguntas que lo relacionaban con Mayweather. Aunque nunca descartó una revancha.

A pesar de toda su experiencia, declara con la humildad de un debutante que solo busca ganarse un nombre en el boxeo. Pacquiao es un caballero con o sin guantes. Los que hemos tenido la posibilidad de verlo en entrevistas, peleas o documentales damos fe de ello.



Hace menos de un mes Pacquiao festejó sus 40 años en Filipinas. Rodeado del pueblo, celebridades locales y hasta el presidente de la nación Rodrigo Duterte, el púgil compartió su alegría sorteando automóviles y electrodomésticos. "Me siento más fuerte y más rápido, y por la gracia de Dios soy más sabio a los 40 años, me siento como si tuviera 25", dijo a través de un megáfono. Para algunos no existe mayor deseo que provocar la felicidad en otros. Y para Manny Pacquiao esa es su razón para apagar las velas.

El tiempo parece haberse detenido para Manny. No envejece y reta a los años subiéndose una vez más al ring. El sábado 19 de enero en Las Vegas se mide ante Adrien Broner, púgil perfeccionado en el gimnasio de Floyd Mayweather Jr. A la edad en que otros boxeadores hacen exhibiciones y ganan millones por golpear a novatos, ‘Pac-Man’ expone el brillo de su título mundial wélter AMB para alargar su estela mística. Y habla por primera vez con un medio peruano y le responde a Deporte Total en exclusiva.

—¿Qué piensa sobre la pelea que tuvo Mayweather en Japón?

Es la primera vez que vi una exhibición en la que golpeas a tu oponente. Eso es un trabajo muy fácil. Pero las exhibiciones son así. Es para entretener a la gente, por eso era a tres rounds. Yo solo pelearía con alguien de mi peso o de más tamaño.

—¿Es posible que exista un Mayweather vs. Pacquiao II tras tu pelea con Broner?



Ahora no puedo hablar de mi próxima pelea. Yo quiero dejar en claro que Broner no es un rival cualquiera. Al frente tengo un buen boxeador que es muy rápido. Además es un ex campeón. Luego de este evento recién podré hablar sobre mi futuro.



La última pelea de ‘Pac-Man’ fue el 15 de julio del 2018. El filipino noqueó a Lucas Matthysse.

—¿Pero está en sus planes pelear con Mayweather?



Yo no tengo problemas en pelear con cualquier rival siempre y cuando se cumplan con las negociaciones. Por ahora solo quiero enfocarme en Broner. Tengo 40 años y es complicado pensar en peleas futuras. Por eso las vivo una a la vez.

—Muchos consideran que usted es una leyenda del boxeo. Lo igualan con Muhammad Ali y Mike Tyson. ¿Considera estar en ese olimpo?



Es una pregunta muy difícil. Lo que puedo decir es que mi legado está dentro del ring. Quiero seguir siendo una inspiración para los fanáticos y las personas. Pero mi objetivo no es solo en el deporte, también en la vida.

—Broner asegura que lo va a noquear. ¿Por qué cree que está tan seguro de eso?



No lo sé. No me gusta hablar mal de mi rival. Solo quiero pelear y brindar un gran espectáculo. Pero estoy seguro de que eso no pasará. Estoy listo para la pelea.

—¿Qué tan difícil puede ser Broner?



Es un boxeador muy rápido. Yo estoy muy preparado para la pelea. Sabemos que debemos tener mucho cuidado con su contragolpe. Estamos listos para contrarrestar eso. Sé que está pensando repetir lo que hizo Márquez, pero no creo que le vaya a funcionar.

—¿Cree que será una de las peleas más complicadas que le tocará afrontar?



Tuve grandes peleas como las que hice ante Miguel Cotto y Márquez. No sé si vaya a ser igual, pero estoy listo para encarar este nuevo reto en mi carrera. Entrené al máximo y veremos qué sucede este sábado 19. Quiero que la gente vea una vez más al mejor Manny Pacquiao y que sigo vigente dentro del ring. Aún tengo un buen golpe y creo que será clave para ganar esta pelea.

—¿Por qué eligió a Broner y no a otro boxeador?



Estoy convencido de que ambos podemos dar una buena pelea. Los fanáticos van a terminar contentos con lo que verán dentro del ring. Además, todos sabemos que Broner no es cualquier rival: es experimentado y bueno. Ambos haremos vibrar el ring.