Manny Pacquiao vs. Keith Thurman: a qué hora y cómo ver en directo la pelea por el título AMB de peso wélter

Manny Pacquiao sostendrá una interesante batalla ante Keith Thurman por la supremacía en el peso wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). En Las Vegas, el boxeador filipino subirá al ring como retador buscando el cinturón de supercampeón que está en poder del púgil estadounidense.

La lucha por el cinturón AMB marcará un hito trascendental para ambos boxeadores. Sea el resultado que sea, tanto Pacquiao como Thurman tienen en la orilla de la victoria la satisfacción de realizar una hazaña memorable: el filipino puede ingresar al exclusivo club de los campeones que han conseguido títulos con más de 40 años y para el estadounidense un triunfo ante la leyenda de 'PacMan' le daría el brillo de prestigio a una carrera de altos y bajos.

Manny Pacquiao vs. Keith Thurman: día, hora y canal de la pelea de boxeo por título AMB de peso wélter. (Video: YouTube / Foto: Captura)

Manny Pacquiao vs. Keith Thurman: horarios en el mundo

• Argentina: 10 pm

• Uruguay: 10 pm

• Chile: 10 pm

• Paraguay: 10 pm

• Brasil: 10 pm

• Colombia: 8 pm

• Ecuador: 8 pm

• México (DF): 8 pm

• Perú: 8 pm

• Venezuela: 9 pm

• Bolivia: 9 pm

• Costa Rica: 7 pm

• Panamá: 9: 30 pm

• Honduras: 9:30 pm

• El Salvador: 9:30 pm

• Estados Unidos: 9:30 pm

• España: 3 am. (domingo 21 de julio)

Manny Pacquiao vs. Keith Thurman: canales en el mundo

Manny Pacquiao vs. Keith Thurman pelean EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 20 de julio del 2019 a las 8:00 p.m. en el MGM Garden Arena de Las Vegas, Nevada - Estados Unidos. El duelo será transmitido EN DIRECTO en FOX Action, ESPN y Univisión para Latinoamérica y Centroamérica. Con señal EN VIVO de TV Azteca, Televisa y TDN. También VER ONLINE en DAZN y beIN Sports.

El combate entre Manny Pacquiao vs. Keith Thurman será PPV (Pay-Per-View / Pago-Por-VER) y tendrá un costo de $75 a $100. También puedes seguirlo ONLINE por tu dispositivo inteligente, ya sea una computadora, teléfono, tableta o televisor a través de FoxSports.com y FoxSports app.



¿Cómo llega Manny Pacquiao a la pelea ante Keith Thurman?

Manny Pacquiao se subirá al ring del MGM Garden Arena de Las Vegas en calidad de retador. El boxeador buscará obtener la faja completa del AMB en el peso wélter, pues es sólo el campeón interino en dicha organización y peso. 'PacMan' además tendrá otro rival: el tiempo. Con 40 años y varios días, el filipino tentará la consagración y de lograrlo ingresará a un exclusivo club.

A lo largo de una carrera de 24 años, Manny Pacquiao ha disputado 70 peleas con un saldo de 61 victorias (39 nocauts), 7 derrotas (3 nocauts) y 2 empates. El título interino que posee actualmente se lo arrebató al boxeador argentino Lucas Matthysse en julio del año pasado.

"Hay mucha gente que está dudando de mis capacidades a los 40 años, así que siento que tengo algo por probar. Me siento aún con hambre, sigo disfrutando los entrenamientos, el boxeo, sigo dando lo mejor de mí. Esta va a ser una pelea interesante, hace tiempo que no me enfocaba tanto, por eso estoy motivado y enfocado", declaró Manny Pacquiao.

"Sé de su mano derecha, así que no tengo ningún problema con eso. Seré capaz de manejarlo. Nos aseguraremos de que nuestras técnicas y estrategias aborden eso. Me siento emocionado. Esta va a ser una buena pelea. No puedo esperar por eso", puntualizó Manny Pacquiao en declaraciones para ESPN.

¿Cómo llega Keith Thurman a la pelea ante Manny Pacquiao?

Keith Thurman estará en la esquina del campeón. Con la faja completa del AMB en peso wélter reposando en su cintura, el estadounidense tendrá la dura misión de mandar al retiro a Manny Pacquiao. Con diez años menos, el púgil debería tener ventaja en la resistencia y el rendimiento. Lo que no hizo Adrien Broner ni Lucas Matthysse deberá lograrlo 'One Time', para intentar darle brillo a un carrera deslucida por las lesiones.

Con una carrera profesional de doce años, el estadounidense Keith Thurman nunca ha sido derrotado. Su perfecto récord registra 29 peleas y 22 nocauts. Todo impoluto en la trayectoria de un púgil que no es favorito en las apuestas.

"Creo que hay un poco de ventaja, pero Manny Pacquiao parece estar en una forma tremenda. En última instancia, lo que me va a ayudar es mi conjunto de habilidades. Siempre he sido mejor que Manny Pacquiao. Hace seis años, habría vencido a Manny Pacquiao", señaló Thurman a ESPN.

"Al final del día, soy un boxeador-golpeador. He tenido más de 100 peleas amateur. Manny aprendió a pelear como profesional. Manny no es el mejor boxeador del mundo hoy. No era el mejor boxeador cuando estaba en su mejor momento. Manny es un boxeador de clase mundial. Creo que mis habilidades de boxeo y mi inteligencia en el ring me van a ayudar", sostuvo el estadounidense Keith Thurman.



En el territorio de las apuestas, Manny Pacquiao vence a Keith Thurman por un pequeño margen. Vaticinar la victoria del filipino pagan 1.72, mientras que el triunfo del estadounidense le retribuye 2.12 y el empate paga 17 veces la inversión. Ambos boxeadores se verán las caras este sábado 20 de julio en el MGM Garden Arena de Las Vegas, Nevada - Estados Unidos.