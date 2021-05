Conforme a los criterios de Saber más

A finales de los años 90, un colegial de rizos dorados y con pinta de tablista, apodado “Muñeca”, tuvo un auspicioso debut en Universitario, equipo campeón del Clausura en el 98′. Aquella tarde de ensueño, el canterano de 16 años, anotó un gol en el triunfo por 4-0 ante Lawn Tennis. Entre aulas y campos de juego, el atacante Manuel Barreto compitió por la “9” con Roberto Farfán, Eduardo Esidio, Mauro Cantoro, y con el “Zorro” Alva, promoción en la camada promovida por Osvaldo Piazza.

Sin lugar en el once titular crema, cambió de rumbo. Bolognesi lo acogió y sumó años de aprendizaje con Jorge Sampaoli, para luego volver a casa, donde destacó y pegó el salto a Chipre. En su regreso al Perú, sorteó sus útimos años entre San Martín, Aurich y Gálvez, donde colgó los chimpunes por una lesión a la columna, a los 28 años.

Sin embargo, continuó ligado al fútbol. Hizo cursos de entrenador y lo enriqueció a través de una pasantía por Europa, codeándose con el Pep Guardiola, previa charla con el “Loco” Bielsa, en el 2014. Estrenó el buzo en menores de Sporting Cristal y, posteriomente, asumió el primer equipo tras salida de Claudio Vivas, en setiembre del 2019. Cinco meses después, en carnavales del 2020, es cesado del cargo por la tempranera eliminación en la Copa Libertadores y una serie de malos resultados en el torneo local. Hoy, alejado de las cámaras, presiones y críticas, charló sobre su nuevo desafió con Deportivo Coopsol en Liga 2. “Estoy tranquilo, en un proyecto atractivo y ambicioso”, confesó el técnico de 38 años.

Manuel Barreto en producción fotográfica previa a un Clásico con Wilmer Aguirre. Año 2006. (Foto: Hans Berninzon).

–¿Qué tal los trabajos con Deportivo Coopsol?

Me siento feliz, ya trabajando más de un mes, y tratando de construir un equipo competitivo que pueda conseguir los objetivos trazados como institución.

–Desististe la propuesta de la Sub20 de Perú por continuar con Coopsol. ¿Por qué?

Hubiese preferido que las conversaciones se mantengan en privado. Algún día será un honor dirigir una selección peruana, está también dentro de mis objetivos, pero hoy me debo a Coopsol con contrato firmado.

–¿Qué te motivó a no agarrar el buzo de la selección?

Hubiese preferido que se maneje todo en reserva, no tenía que salir en los medios. Prefiero tener en reserva cualquier comunicación o conversación que haya tenido.

–Pero fuiste la primera opción…

Sería un honor si algún día se puede dirigir a una selección peruana. Para todo entrenador es un logro, y por supuesto, sería increíble. Ojalá la vida me brinde esa oportunidad de poder hacerlo en otras circunstancias.

–¿En la FPF les informaron sobre el tema presupuestal, logístico y de salubridad en Liga2?

Es una nueva realidad en el fútbol, sin espectadores, campos neutrales, así que valoro el esfuerzo por tener Liga 1 y Liga 2. Entiendo que hay presupuesto prometido por la Federación, espero que lo cumplan, pues los clubes se han formado y reforzado ante una nueva realidad. Afrontaremos el torneo con mucha responsabilidad.

–El desafió es el ascenso…

El año pasado el equipo estuvo en los útimos lugares, pero ahora el objetivo es competir y llegar a noviembre con posibilidades de ascender.

–Hubiese sido otra expectativa jugar con Alianza…

Para todos los equipos de Liga 2 hubiese sido atractivo, pero también éramos conscientes de que el favorito era Alianza; sin embargo, el TAS decidió que vuelvan a Liga. Eso sí, hubiese sido una vitrina y motivación jugar con Alianza cada fin de semana.

–¿La FPF debió esperar el fallo del TAS para iniciar la Liga1 y no perjudicar a Stein?

No estoy muy involucrado mucho por tema de fechas, pero pudo haberse dado de la maner más prolija, pero ya dictaminó el TAS.

–Eres periodista, pero no ejerces. ¿Resulta complejo la autocrítica?

Como cualquier entrenador estamos siendo analizados cada fin de semana. La labor del periodista es opinar en base a hechos o lo que puede suceder, pero el entrenador es juzgado por resultados. Si bien no ejerzo la profesión de periodista, tuve la posibilidad de haber estudiado comunicaciones, haber hecho una especialización y sigo a muchos periodistas que admiro su opinión.

Manuel Barreto fue entrenador de Sporting Cristal de mediados del 2019 a inicios del 2020. (Foto: Twitter)

–¿Qué opinas de los periodistas que no investigan ni contrastan información?

El mensaje pierde profundidad, y el análisis se vuelve facilista. El exceso de información también genera exceso en el mensaje. El periodista tiene que decir más rápido, entonces, pierde profundidad en el análisis, pero como en todos los medios hay periodistas buenos y malos, como entrenadores buenos y malos. Dependerá de cada uno a quién lee, ve o escucha.

–¿Cómo te ha tratado la crítica?

Yo respeto el trabajo de todos, como espero que respeten el mío. No me pongo a pensar si alguién es más justo o injusto. Seguro habrán los que hablen bien o mal, es natural, es algo por aceptar y convivir. Lo que me demanda tiempo es ser mejor entrenador, que mis jugadores entiendan el mensaje, que el club donde trabajo sea mejor institución.

–¿Cristal valoró tu trabajo?

Yo salí en febrero del año pasado, no me pongo a pensar en eso. Vivo el presente, ahora con mucha calma, no quiero apresurarme. Busco crecer como entrenador y persona. No hago ninguna valoración. Lo que me preocupa es Coopsol y sus jugadores.

–¿Es complicado forjarse un camino como entrenador en el fútbol peruano?

No es fácil. Nosotros tenemos una valoración como peruanos excesiva por lo extranjero, en algunos casos, y también nos cuesta a nivel dirigencial apostar o creer por los técnicos que van saliendo. Ser entrenador es una profesión muy complicada, si sumas los equipos profesionales en Perú, no llegas ni a treinta puestos de trabajo como entrenador. Pero que no sirva como excusa, sino seguir empujando y mejorando.

–¿Por qué los dirigentes no apuestan por técnicos peruanos?

No podemos vivir quejándonos de nuestro medio y decir que todo está mal, hay muchas cosas por mejorar a todo nivel. Y si las reglas son como son, tenemos que aceptarlas y tratar de mejorarlas desde nuestra posición.

–¿Cuál es tu perfil?

Soy un entrenador que entiende el fútbol de una manera proactiva, de intentar ganar el partido desde la creación, la propuesta.

–¿Tuviste grandes entrenadores?

Jorge Sampaoli, Paulo Autori, Roberto Mosquera.

Freddy Ames reveló que Manuel Barreto continuará en Deportivo Coopsol este 2021. (Captura: Twitter)

–¿Qué piensas de los futbolistas indisciplinados?

No juzgo a nadie. No sé cómo han crecido, cómo ha sido su familia, cómo es la relación con sus padres. Hay que conocer al futbolista para ayudarlo luego con normas de convivencia para recuperarlo o comprometerlo con lo que quiere el equipo. Hay jugadores que no quieren, que les gusta salir, que están en sus derecho y tendrán menos oportunidades de jugar en lugares importantes.

–¿Dentro de tus sueños figura dirigir a Universitario?

Mi sueño es ganar mi primer partido con Coopsol. No tengo ningún apuro, soy joven, paso a paso. Por el momento, hay candidatos más capacitados con posibilidades de dirigir Universitario. Solo pienso en Coopsol, pero sí estoy al tanto de lo que sucede en la “U”.

–¿Cómo describes el momento futbolístico de la “U”?

Le ha tocado el peor grupo posible, muy difícil, aún estando en un buen momento. Espero como hincha del fútbol que las personas que lleguen a trabajar dejen escuela, sean personas que unan con valores, eso espero al ver jugar a equipos a nivel internacional.

–Hace poco barristas irrumpieron la sede de Campo Mar…

La violencia es condenable. Cualquier acto de violencia sea física o verbal es reprochable. Tan simple como eso.

–Uno de tus aciertos en Cristal fue descubrir a Jhilmar Lora

Me siento súper contento por el buen trabajo de Roberto Mosquera consolidando a muchos chicos que son frutos de un trabajo serio y organizado, de un proyecto entre cuatro a seis años en Sporting Cristal, donde estuvieron involucrados profesionales peruanos. Muchos de esos profesionales, hoy están sin trabajo. Entonces, para mí es un reconocimiento a todos nosotros, quienes pudimos participar en un proyecto, el más importante del fútbol peruano en los úlitmos años.

–Lora juega con una madurez destacable

Es un jugador muy completo. Maneja ambos perfiles, tiene potencia importante. Es un chico increíble. Tuvo una lesión de ligamentos cruzados con nosotros y se recuperó, tuvo chances de debutar en el 2019 y ahora tiene oportunidad de consolidarse.

–¿A qué jugador admiraste?

Mi ídolo de toda la vida es y será el ‘Fenómeno’ Ronaldo. El ídolo no cambia, es el de la niñez.

–¿Y peruano?

Cuando estaba en la “U” admiraba a “Chemo” y a Grondona. Me marcó mucho el “Puma” cuando debuté como profesional. Después a nivel de selección Juan Reynoso, Jorge Soto.

–Juan Reynoso está en buen momento con Cruz Azul...

Es un estandarte para todos los técnicos peruanos. Ha dado muchos pasos y tropiezos para llegar a México. Ojalá en la Liguilla siga ganando y la corone con un título.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Sporting Cristal vs. Sao Paulo: la previa del último partido en la fase de grupos de la Copa Libertadores