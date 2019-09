Manuel Barreto: el peruano que recibió consejos de Sampaoli, Bielsa y Guardiola

Dice la vieja tradición que cuando cumples años siempre debes cerrar los ojos y pedir un deseo. Con Manuel Barreto todo sucedió al revés. En el día de su onomástico número 37, este joven entrenador peruano solo tuvo que despertar para saber que su gran sueño estaba allí, esperando por él.



Así lucía Barreto en su presentación como nuevo técnico de Sporting Cristal. Sin torta de celebración, sin invitados especiales, pero con la sonrisa del cumpleañero que ha recibido el regalo perfecto.



La directiva celeste confirmó que su contrato será solo hasta fin de año. Quizá no es el escenario ideal para establecerse una meta ambiciosa. No importa, Barreto declara y se despoja de inmediato de cualquier miedo escénico. En el Rímac es un viejo conocido que solo se ha mudado de habitación. Este ex técnico de la Reserva y del fútbol formativo cervecero, después de cuatro años ha subido unos escalones en la casa que tanto conoce.

¡Salud, Manuel!



"Hay que cambiar lo justo. Los jugadores ya sufrieron muchos cambios. Es momento de darle estabilidad y equilibrio. En tres días no voy a hacer magia", declara Barreto con el discurso limpio de quien ya tuvo experiencia hasta como comentarista de televisión.



Se retiró del fútbol antes de los treinta años por una delicada lesión en la columna. Estudió Comunicaciones y luego se inscribió a varios cursos para técnico en el extranjero. Manuel nunca ha querido estar quieto y su pasión futbolística lo hizo explorar todos los escenarios posibles para seguir abrazado al balompié.



Escribió columnas de opinión para esta sección (Deporte Total), participó por varias temporadas en un canal deportivo de cable y, a partir del 2014, se alejó de los sets de televisión. Su última estación en esta travesía interminable era encontrarse con un buzo de entrenador que estaba esperándolo.



"Manuel es una pieza importante en nuestro proyecto deportivo. Los jugadores lo conocen, tienen buena relación con él y con todos los cambios que han habido este año creemos que esta era la mejor decisión", me dice José Bellina, gerente deportivo de Sporting Cristal.



🔊 Escucha las palabras de nuestro nuevo DT, Manuel Barreto.



-Germanos mayores-

Antes de su aterrizaje definitivo como técnico en el fútbol peruano, Manuel Barreto aplicó a varios cursos para de entrenadores. Uno de ellos tenía vínculo directo con la Bundesliga. Barreto fue aceptado en este centro de estudios para una pasantía de 25 días y solo era cuestión de tiempo para que pueda encontrarse con su ídolo máximo para la táctica y estrategia: Pep Guardiola.



Barreto, en el 2014, llegó hasta Múnich para presenciar un entrenamiento del Bayern. Se apareció muy temprano en el Sabener Strasse (centro de alto rendimiento del cuadro bávaro ubicado a una hora de distancia del estadio Allianz Arena). Manuel observó con calma toda la práctica y cuando tuvo oportunidad de charlar con Pep, recordó una charla previa que había tenido con Marcelo Bielsa.



El ex delantero de la U, Bolognesi y Apoel Nicosia (Chipre) hizo una escala en Marsella para ver los trabajos del Olympique. Bielsa, siempre con problemas con los idiomas foráneos, brindaba una declaración hasta que le hicieron preguntas en francés. El 'Loco' pidió que lo ayuden con la traducción y allí apareció Barreto, quien además habla inglés y alemán. Barreto había ganado a un amigo de ensueño.

Manuel Barreto en producción fotográfica previa a un Clásico con Wilmer Aguirre. Año 2006. (Foto: Hans Berninzon).

-Cinco (o más) razones-

Ya en conversación personal, Bielsa le explicó a Barreto cuáles eran para él los principales argumentos para lograr una victoria en un partido de fútbol. Mientras conversaban, el 'Loco' cargaba unos archivos con toda la información de su próximo rival, el Nantes.



Estos eran las cinco razones para Bielsa: "Porque un equipo es mejor. Por la superior condición física. Por el acierto táctico o técnico. Por corazón y la quinta razón posible es esta", dijo Bielsa enseñando los archivos que cargaba con cuidado. Esa sabiduría de vestuario fue guardada por Barreto en el equipaje de la memoria. Nunca más olvidaría esos cinco mandamientos. Hoy, ese listado, es para el técnico celeste un dogma de fe.



Apenas llegó al complejo del Bayern, Manuel Barreto observó con paciencia todos los movimientos tácticos que planteaba Pep Guardiola, quien ya estaba acostumbrado a las visitas de jóvenes entrenadores. El ex atacante aprovechó los pocos minutos que tuvo para charlar con el actual entrenador del Manchester City. Un testigo de ese momento tan fugaz como inolvidable fue Martí Perarnau, periodista y escritor catalán que acompañó a Pep en su paso por Alemania.



Después de casi treinta años como periodista de TV y medios escritos, Perarnau quiso emular sus años de atleta olímpico y pegar el gran salto largo de su carrera. Comenzó a escribir libros que luego se convertirían en best sellers. Primero publicó "Herr Pep" (2014), sobre el primer año de Guardiola en Alemania y después presentó "Pep Guardiola, La Metamorfosis" (2016), que incluye en su página 398 el encuentro entre Barreto y Guardiola en el entrenamiento bávaro.



El peruano le enumeró las cinco razones de Bielsa para ganar y Pep lo ayudó a completar su listado. "Marcelo tiene razón, pero le agregaría una más: el azar", comentó Guardiola. Manuel Barreto volvió al Perú con la sana obsesión de compartir toda esa verdad táctica en el fútbol peruano. Su mejor oportunidad ha llegado.

-Mudanza al Rímac-

"El hincha de Sporting Cristal no se conforma con ganar, quiere hacerlo desde un lugar y una forma. Además quiere volver a posicionar al club en la competencia internacional, donde siente que pertenece", dice Barreto en un video difundido en las redes sociales del Sporting. Si bien se formó en la U, Manuel en cuatro años se aprendió de memoria el manual de estilo cervecero: posesión del balón, iniciativa de ataque y salida limpia con la pelota (entre otros lineamientos).



Como jugador, Manuel Barreto debutó en el primer equipo de Universitario a los 16 años. Fue campeón nacional en 1998 con Osvaldo Piazza como técnico. Llevó su carrera hasta el remoto Chipre y en su regreso al cuadro crema tuvo uno de sus momentos más recordados como atacante. Barreto anotó en el 3-3 contra Cristal -vaya curiosidad- en la temporada 2006. Manuel besó el escudo merengue mirando a la tribuna. Aún no sabía que en menos de diez años, iba a ser adoptado por aquel equipo rival.



En el 2015, Barreto comenzó a exhibir todo lo aprendido en la Sub 18 de Universitario de Deportes. Rápidamente acaparó el interés de Telmo de Andrés y Alberto Giráldez, los españoles encargados del fútbol formativo de Sporting Cristal. Manuel comenzó en el 2016 a trabajar con las categorías menores celestes y subió a la Reserva cuando Pablo Zegarra se hizo carga del primer equipo en 1997. Uno de los pocos momentos que estuvieron a punto de distanciar a Barreto de Cristal, fue cuando Daniel Ahmed, jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol, lo entrevistó para ofrecerle la selección peruana Sub 17. No hubo acuerdo.



En su trayectoria como futbolista, Manuel Barreto también sumó en su currículum haber sido dirigido por Jorge Sampaoli en el Bolognesi de Tacna. “Es un entrenador muy metódico, que mira videos hasta para solo hacerle un seguimiento a un jugador”, recuerda Manuel, quien también suma un encuentro veloz con Jürgen Klopp (por aquel entonces en el Borussia Dortmund), en aquella pasantía por tierras alemanas.



Su álbum de conversaciones con los mejores entrenadores del planeta lo coleccionó con paciencia y entusiasmo. De esa lista, siempre pondrá por encima de todos a Pep Guardiola. Los métodos del catalán son sagradas escrituras para Barreto. Manuel Barreto aprendió de los mejores. Ahora, a pocos metros del río hablador, debe demostrar que es un técnico con voz propia.