La reciente salida de Manuel Barreto, quien ahora se sabe será reemplazado por Roberto Mosquera, obliga a los hinchas de Sporting Cristal a recurrir a la máquina del tiempo para repasar el historial de técnicos que se sentaron en el banquillo cervecero. Son muchos los nombres que desfilaron por el club desde 1956, como el chileno Luis Tirado que los llevó a su primer campeonato un año después de su fundación (1955). El uruguayo Sergio Markarián, quien un 13 de agosto de 1997 estuvo a punto de tocar la gloria al disputar la final de la Copa Libertadores, también es parte de la historia feliz del club bajopontino. Lo mismo que Juan Carlos Oblitas y su recordada máquina celeste de los 90. Barreto, en cambio, pasará a formar parte de esa lista negra que nadie desea recordar.

Como ha sido una costumbre desde su fundación, Sporting Cristal siempre ha peleado los títulos del campeonato nacional, ha sido un habitual participante en la Libertadores. Pero el 2007 fue quizá su año más crítico. Esa temporada fue caserito de la parte baja de la tabla, tuvo que jugar siempre con la soga apretándole el cuello. Pelear por salvarse del descenso fue un golpe inesperado cuando la llegada de Jorge Sampaoli suponía una gran revolución en La Florida. Fue todo lo contrario.

Desde aquel año que vivió en peligro, Cristal ha trabajado con 15 entrenadores (en el caso de Claudio Vivas en dos etapas distintas), sin contar a los tres que tuvieron un corto interinato. Ello hace un promedio de un técnico cada diez meses, procesos demasiado cortos para un club modelo que se jacta de apostar por proyectos serios.

Curiosamente, la llegada de Innova Sports como nuevo dueño del club ha generado inestabilidad en todo sentido. Pese a que no tuvo injerencia en el arranque de la temporada 2019 con el brevísimo paso del colombiano Alexis Mendoza, sí tomó su primera gran medida despidiendo a Claudio Vivas para reemplazarlo por Manuel Barreto. 161 días después, debe buscar otro estratega para convertirlo en su tercer técnico en apenas cinco meses de gestión.

Aquí repasamos lo que sucedió desde aquel 2007 en que los celestes vivieron en peligro.

JORGE SAMPAOLI (1/01 AL 5/05 DEL 2007: 124 DÍAS)

El ‘Hombrecito’ llegó al Perú en el 2002 para ponerse el buzo del Juan Aurich, pero fue en Bolognesi y Sport Boys donde demostró toda su pericia táctica. Sin embargo, en Cristal no le fue bien porque tuvo problemas con los jugadores debido a sus rigurosos métodos de entrenamiento. Su salida fue rápida y el detonante resultó ser una goleada en contra ante la San Martín, aunque el descrédito había empezado por ese 5-0 que le propinó América en México por la primera fase de la Copa Libertadores. Años después, Sampaoli declaró: “Yo pedí sacar algunos jugadores que contagiaban con su desánimo a los demás, pero los dirigentes no lo hicieron. Me faltó apoyo de ellos. A los pocos meses me tuve que ir del equipo”. El presidente cervecero en aquel entonces era Francisco Mujica y la gerencia deportiva estaba en manos de Diego Rebagliati. La directiva decidió el despido del argentino.

Jorge Sampaoli duró cuatro meses en Sporting Cristal. Se fue luego de un doloroso 3-0 ante U. San Martín. (USI)

JUAN CARLOS OBLITAS (1/07/2007 AL 31/12/2009: 914 DÍAS)

Tras el interinato de Walter Fiori por poco más de un mes, Oblitas calificó su regreso La Florida como una de las etapas más difíciles en su carrera, ya que el club se encontraba cerca del descenso. Luego de un excelente Torneo Clausura lograron salvar la categoría. “Hubo una etapa en que estábamos haciendo presupuesto para el 2008 en Primera y a la vez para la Segunda División. Si descendíamos, yo me quedaba”. Su estadía en el Rímac duró hasta finales del 2009, temporada en que su equipo fue muy irregular y no logró clasificar a los torneos internacionales. De ahí pasó a los escritorios del club para iniciar su carrera como director deportivo. Esa fue la última experiencia del ‘Ciego’ en un banquillo.

VÍCTOR RIVERA (1/1 AL 9/12 DEL 2010: 342 DÍAS)

Voceado años anteriores, en el 2010 asumió el cargo en La Florida. Con experiencia en menores y bicampeón con la Universidad San Martín, promovió algunos jugadores al primer equipo, pero siempre alegó tener un plantel corto y que la dirigencia no cumplió con los fichajes que había pedido. Su contrato terminó a fin de temporada y Sporting Cristal quedó a media tabla sin clasificar a algún torneo internacional.

GUILLERMO RIVAROLA (21/12/2010 AL 19/04/2011: 119 DÍAS)

Una seguidilla de cuatro partidos sin conocer la victoria y problemas con la dirigencia dejaron fuera del cargo a un técnico que solo duró 119 días y fue presentado por todo lo alto. “Lo más elegante hubiera sido que Oblitas me diga: ‘si no haces 6 puntos ante Vallejo y la U te vas’, pero no fue así. Me presentaron como si fuera Mourinho y me botaron así nomás. [Felipe] Cantuarias no sabe nada de fútbol”, declaró en su momento el argentino, acusando al gerente deportivo y al presidente del club por no apoyar su gestión.

Guillermo Rivarola se mantuvo en el cargo por 119 días. Foto: Fernando Sangama / Archivo GEC

JUAN REYNOSO (20/04 AL 23/11 DEL 2011: 217 DÍAS)

Sporting Cristal acentuaba su mal momento deportivo, pero la llegada de Juan Reynoso fue el as bajo la manga de Oblitas. Su gran apuesta era el ‘Cabezón’, uno de sus hijos futbolísticos. Campeón con la 'U' en el 2009, se encontraba libre tras dirigir solo durante cuatro meses al Juan Aurich, de donde se fue peleado con sus dirigentes en el 2010. En la siguiente temporada, en el Rímac los malos resultados lo siguieron acompañando y a dos fechas de culminar el torneo se tuvo que ir por la puerta trasera, pese a que en la segunda mitad del año se había reforzado con una gran cantidad de jugadores. Aquel año Sporting Cristal terminó en el décimo lugar. Años después, en el 2015, Reynoso cortó palitos con el club al sacarse los bolsillos del pantalón en la final que su Melgar derrotó a Sporting Cristal.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

FRANCISCO MELGAR (23/11 AL 31/12 DEL 2011: 38 DÍAS)

Técnico de la reserva en aquel entonces, Francisco Melgar asumió de manera interina el cargo del club por las últimas dos fechas. La llegada de Roberto Mosquera era un hecho, solo se esperaba el fin del campeonato.

ROBERTO MOSQUERA (1/01/2012 AL 7/08/2013: 584 DÍAS)

Su fructífera campaña en el Sport Huancayo lo convirtió en uno de los técnicos indicados para asumir el mando celeste. El contrato fue un acierto y le devolvió el título al club después de 7 años. Armó un equipo de buen juego, vistoso y goleador que derrotó en la final al Real Garcilaso. No pudo hacer una buena campaña en la Copa Libertadores del 2013 al quedar eliminado. Posteriormente, los malos resultados en el torneo local le fueron quitando crédito. El técnico afirmó llevarse los mejores recuerdos de su etapa en el banco, pero que su salida no fue de las mejores por todo lo que había hecho. Sin embargo, el domingo 23 de febrero el club anunció su regreso para asumir al dirección de los celestes.

CLAUDIO VIVAS (18/08 AL 19/12 DEL 2013: 123 DÍAS)

Con el cartel de asistente técnico de Marcelo Bielsa en el Athletic Club de Bilbao y en la selección argentina, Claudio Vivas llegó al Rímac para hacer una gran campaña en medio año y dejar al club en fase la previa de la Copa Libertadores. Su estancia fue temporal, pues el acuerdo era solo hasta fin de temporada. El club ya tenía un acuerdo con Daniel Ahmed que comenzaba en el 2014, por lo que el argentino solo estuvo medio año. Los hinchas se llevaron un buen recuerdo de él.

DANIEL AHMED (1/01/2014 AL 31/12/2015: 729 DÍAS)

El proyecto de menores en Sporting Cristal comenzaba a ponerse en marcha y el extécnico de la selección Sub 20 de Perú, que estuvo a punto de clasificar al Mundial, se puso el buzo celeste y habló con resultados. Su estadía se dio por dos años y en el 2014 fue campeón derrotando en la final al Juan Aurich. La temporada siguiente no pudo repetir la hazaña, pero igual llevó al equipo hasta la final, donde perdió con Melgar en Arequipa.

Daniel Ahmed | Fue director técnico en el 2014 y 2015 en Cristal. | Fue campeón nacional en el 2014.

MARIANO SOSO (1/01 AL 19/12 DEL 2016: 353 DÍAS)

Asistente de Ahmed en el 2014, en el 2015 decidió convertirse en entrenador del Real Garcilaso para tener su primera experiencia como director técnico. En el 2016 llegó a Sporting Cristal para seguir con el plan que dejó su exjefe Ahmed y se coronó campeón. Se despidió del club el mismo año y partió a Argentina para continuar con su carrera.

Mariano Soso | Fue director técnico del club celeste en el 2016. | Logró el campeonato nacional en el 2016.

JOSÉ DEL SOLAR (1/01 AL 26/06 DEL 2017: 176 DÍAS)

Dicen que las segundas etapas nunca son mejores que la primera, pero Chemo igual aceptó el reto de volver al club tras su pasado exitoso en el 2005, cuando fue campeón. Esta vez su estadía se tornó incómoda por los malos resultados y en junio se oficializó su salida del club. El detonante habría sido la campaña en la Libertadores, ya que solo sumó dos puntos, no ganó ni un partido y sufrió tres goleadas: The Strongest (5-1), Independiente San Fe (3-0) y Santos (4-0). Su segunda versión de Cristal tuvo poco de la primera.

PABLO ZEGARRA (27/06 AL 21-12 DEL 2017: 177 DÍAS)

Pablo Zegarra asumía el cargo de manera interina en un principio, pero al pasar las fechas se hizo oficial su contrato hasta fin de temporada. Ascendió tras realizar buenas campañas con la Reserva rimense. Su equipo se caracterizó por el buen toque del balón y mantener la posesión en los encuentros. Los resultados no fueron a la par, pero logró culminar en el puesto 8 con el último cupo a la Copa Sudamericana. Su primera experiencia en Primera -ya había dirigido al Salamanca de España pero en la Segunda- no fue la esperada.

Pablo Zegarra | Fue el estratega de Sporting Cristal en el 2017.

MARIO SALAS (21/12/2017 AL 31/12/2018: 375 DÍAS)

El 'Comandante’ tuvo su primera experiencia fuera de Chile al aceptar el reto que llegaba del Perú. Procedente de la Universidad Católica y con un pasado en selecciones menores de su país, llegaba con el crédito suficiente para hacer una buena campaña. Su Cristal fue una de las mejores versiones que se recuerden. Dominaba los partidos con posesión, presión alta y una verticalidad y contundencia ofensiva pocas veces vista. No tuvo competencia en el Descentralizado 2018 con Gabriel Costa y Emanuel Herrera como una dupla letal en ataque. El 'Tanque’ anotó 40 goles y Costa partió a Chile para posteriormente llegar a la selección peruana. Una mejor propuesta de Colo Colo para Mario Salas fue el factor de su partida. Pero en la retina todavía queda la histórica final ante Alianza Lima: 4-1 en Matute y 3-0 en el Estadio Nacional. Ese baile no se olvida así nomás.

Sporting Cristal campeón del Descentralizado: Mario Salas fue bañado en cerveza en plena conferencia | NNDC

ALEXIS MENDOZA (7/01 AL 5/02 DEL 2019: 29 DÍAS)

En uno de los pasos más fugaces por el fútbol peruano, Alexis Mendoza solo tuvo 29 días en Sporting Cristal. Aunque hasta el día de hoy no se saben con exactitud cuáles fueron las desavenencias entre ambos, el gerente del club, Carlos Benavides, explicó que problemas en la documentación del asistente del estratega colombiano obligaron al comando técnico a dar un paso al costado.

CLAUDIO VIVAS (8/02 AL 10/09 DEL 2019: 214 DÍAS)

Pasaron seis años para que vuelva a ponerse el buzo celeste. El contexto fue distinto y terminó siendo eliminado de la Libertadores. Tras quedar en tercer puesto fue a la Copa Sudamericana y avanzó una fase. En el torneo local se mantenía en las primeras posiciones, pero el cambio de dueños del club fue uno de los factores que generó su salida. Vivas declaró al irse: "Me pidieron que me corra de mi lugar. Traté de explicar que no era justo, no era el momento. Pero cuando vi que la decisión estaba tomada, les dije muchas cosas en la cara a las dos personas que manejan el fútbol de Cristal”. La respuesta de Alfonso García Miró, el gerente del club en aquel entonces, fue que veían un declive pronunciado en el rendimiento del equipo.

Claudio Vivas tuvo dos procesos con Sporting Cristal. (Foto: Agencias)

MANUEL BARRETO (12/09/2019 AL 20/02/2020: 161 DÍAS)

Un proyecto de jóvenes no necesariamente implica un técnico joven, pero la primera apuesta de Innova Sports fue por Manuel Barreto para asumir el cargo. Tras una buena campaña con la Reserva, Barreto tomó el mando en setiembre del 2019, a finales de año quedó en tercer lugar del torneo clasificando a la Libertadores sin mostrar un juego convincente. Este año su gran prueba de fuego estaba en la Libertadores y la goleada 5-0 sufrida ante Barcelona en Guayaquil por la Fase 2 de la Libertadores desbarató todos sus planes. Luego, el arranque en el Apertura con dos derrotas (2-1 ante UTC y 1-0 frente a Melgar) y un triunfo (3-2 en casa ante Cusco FC) sellaron su salida. “Mi trabajo, al margen de lo que suceda, ha sido exitoso en Sporting Cristal porque nadie va a quitar que estos chicos sigan compitiendo en selecciones menores y en Primera", declaró Barreto tras la caída en Arequipa. Fueron sus últimas palabras como técnico cervecero.

Manuel Barreto y los técnicos de Sporting Cristal del 2007 al 2020. (Infografía: El Comercio)

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VÍDEOS