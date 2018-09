Maradona acusó de ladrón a Mancuso tras hablar sobre intimidad de Messi en el Mundial 2010

Diego Armando Maradona acusó de ladrón a su ex asistente técnico, Alejandro Mancuso, en respuesta a la falta de discreción en torno a su estadía en la selección argentina en el 2010. El ex colaborador de la albiceleste dio a conocer detalles del manejo de Lionel Messi en la interna del equipo nacional.

Diego Maradona estalló tras conocer que Alejandro Mancuso reveló intimidades de la selección argentina en el Mundial Sudáfrica 2010. El ex asistente dijo que Lionel Messi "se deprime y no se entiende por qué" y que "Messi no coloca jugadores, nunca vino a hablarnos a nosotros".

'El pelusa' contragolpeó con una publicación en su Instagram oficial. En una historia se puede leer: "Ya que Mancuso dice que Messi se deprime. Hay que preguntarle a él si no está deprimido del 4-0 mientras se jugaba el partido con Alemania y a él le estaba cayendo el dinero de China que le estafó a Maradona".

Diego Maradona acusó gravemente a Alejandro Mancuso tras revelar asuntos personales de la selección argentina | Fuente: Instagram oficial Diego Maradona

Dentro lo más importante que dijo Mancuso sobre Lionel Messi:

"Cuando Diego le preguntó con quién le gustaba jugar, le dijo que nunca más le pregunte algo así, porque él no sabía qué responderle y que a él le daba lo mismo jugar con cualquiera".

"Messi no te impone nombres, eso es mentira. Debe tener otros defectos, debe tener el defecto de que hay un momento que se deprime y no se entiende por qué, o un momento que cuando el equipo necesita meterlo adentro del grupo o la parte colectiva parece que está ido, pero ese es un problema nuestro (de los entrenadores)".