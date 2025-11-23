Los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 tienen una prueba de fuego con su esperada maratón. La competencia femenina inició a las 5:30 a.m. y la masculina largó a las 5:50 de la mañana, con cuatro atletas peruanos en la contienda por el oro.

La fiesta de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 se vive este domingo 23 de noviembre a plenitud, con una de sus jornadas más intensas. Los 42.195 kilómetros de recorrido ponen a prueba la resistencia de los deportistas que buscan dejar su huella en la capital peruana.

El corazón de Lima es el punto neurálgico del evento: la Plaza Mayor de Lima funciona como el punto de partida y llegada de la maratón. Los corredores trazarán un circuito de ida y vuelta que incluye la vía Expresa y recorre un total de siete distritos capitalinos: Cercado de Lima, La Victoria, Lince, San Isidro, Surquillo, Miraflores y Barranco.

Las esperanzas de medalla para el equipo anfitrión se centran en cuatro corredores: Sheyla Eulogio y Zarita Suárez son nuestras representantes femeninas, mientras que Ulises Martín, del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD, y Ferdinan Cereceda, del Programa Nacional de Maratonistas (PNM) del IPD, completan el equipo bicolor.

Más allá de la Maratón, el atletismo es una disciplina clave en Ayacucho – Lima 2025 . La agenda atlética también contempla la prueba de Marcha, que contará con la participación estelar de Kimberly García, doble medallista mundial , además de otras competencias de velocidad, medio fondo, fondo, saltos, relevos, lanzamientos y combinadas.

¿Donde ver los Juegos Bolivarianos 2025 en Perú?

Los Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 solo se pueden ver en Perú vía streaming, a través de la plataforma Zapping.