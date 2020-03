En entrevista para El País, Marc Ter Stegen confesó no tener idea de fútbol, el portero de Barcelona contó que no sabe los nombres de sus rivales, pero la forma de reconocer es por sus movimientos en el campo y la dirección del balón a la hora de rematar junto al desmarque. “La gente se ríe cuando les digo que no tengo ni idea de fútbol. No veo mucho fútbol, salvo cuando hay partidos buenos o cuando me interesa alguno en particular porque tengo alguna relación o algún amigo. A veces, me preguntan por el nombre de un jugador y no tengo ni idea”, explicó el alemán.

Esta curiosa revelación desata duda debido a que el portero es considerado uno de los mejores del mundo por sus actuaciones con Barcelona. Sin embargo, detalló su método de reconocimiento: “Cuando me ponen el vídeo, me doy cuenta de que sé perfectamente quién es. Recuerdo mejor cómo se mueven en el campo, cómo chutan o se desmarcan”, contó.

En entrevista para El País, Marc Ter Stegen confesó no tener idea de fútbol. (AP Photo/Manu Fernandez)

Sobre su presente en España habló que estar en su equipo es un duro reto porque cometer un error suele ser perjudicial: “Es en ese momento cuando tienes que lidiar con esas emociones y cuando tiene que aparecer la cabeza. Hay que encontrar el punto intermedio, entre la emoción y la razón”. Otro detalle que resaltó fue que la afición valora el accionar individual y es un ambiente especial el que siempre se vive.

Ter Stegen también aprovechó en hablar de otros temas en la entrevista realizada desde su aislamiento en casa, para el alemán el fútbol ya no es una prioridad y reconoció que los futbolistas pueden “ayudar a la gente” mediante mensajes por la cantidad de seguidores que poseen.

