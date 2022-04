Luego de una serie de rumores y especulaciones, finalmente en Argentina dieron por confirmada la relación sentimental entre Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate, y la conocida periodista Alina Moine.

“Soy su novia, no soy clandestina” habría dicho la propia presentadora de ESPN, señalaron este viernes en el programa ‘Socios del Espectáculo” de ‘El Trece’.

“Llegó la confirmación de un noviazgo del que se habló mucho y que no está ligado a nada extra matrimonial. Marcelo y Geraldine, su ex y madre de sus hijos, se separaron hace un buen tiempo, hace años, y ahora llegó un nuevo amor”, empezó diciendo Rodrigo Lussich, uno de los conductores, y también se sumó Luli Fernández, quien reveló las palabras con las que Moine habría admitido el romance.

“Cuando le pregunté si estaba de novia, me dejó de contestar. Ahí fui a otra fuente, un amigo cercano a Marcelo, que me dijo, textual: ‘Están de novios y se aman profundamente’”, agregó la panelista, quien afirmó que Moine le aseguró no haber estado en Salta con el DT de River Plate, como se especuló recientemente.

“No soy yo la que está en el viaje a Salta, es Josefina, que es la novia de un íntimo amigo de él”, dijo Alina según la versión de Fernández.

Responde madre de los hijos de Gallardo

Ante esto se pronunció Geraldine Alejandra La Rosa, madre de los cuatro hijos de Marcelo Gallardo, y desmintió estar separada del técnico para sorpresa de muchos.

“Me llamó en vivo. Me dijo que está en el Sur con uno de los hijos que juega al fútbol, que viajó con un amigo y no tiene novio”, indicó la periodista Karina Iavícoli.

Según La Rosa, buscan perjudicar al entrenador de River vinculándolo con Alina Moine. “Marcelo Gallardo se estaba comunicando con ella y se quedó a cargo del resto de los hijos que tienen en común y lo que dice Geraldine es que a ‘Marcelo lo quieren destruir’”, añadió Iavícoli.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca. La ilusiones de la Selección Peruana están a tope, y en ese contexto, la FIFA presento a Al Rihla, la pelota oficial para la próxima cita mundialista.

TE PUEDE INTERESAR