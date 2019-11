Desde su llegada a Perú en el 2016, Marcelo Grioni siempre ha dado que hablar. Dentro del campo de juego, el técnico argentino logró el subcampeonato nacional con Real Garcilaso en el 2017, antes había llevado a Deportivo Municipal a una Copa Libertadores después de 35 años y recientemente se coronó campeón de la Liga 2 con el histórico Cienciano.

Pero, fuera del césped, el entrenador también se ha encargado de estar en boca de todos con frases que no pasaron desapercibidas y fueron polémicas. Cómo olvidar cuando se refirió al último título nacional de Alianza Lima como el título de la vergüenza, o una de los tantos halagos públicos que le ha dado a Universitario y a su hinchada. El técnico, que se irá de vacaciones un mes y quince días a Buenos Aires, está mentalizado al cien por ciento en que el conjunto cusqueño vuelva a pelear el título nacional. Sin embargo, no esconde el orgullo que siente al darse cuenta que los fanáticos cremas lo piden en el banquillo de Ate. Como él dice, esto es un reconocimiento de que viene haciendo las cosas bien en nuestro país.

¿Qué fue lo más difícil de la obtención del título de la Liga 1?

En general es un torneo muy complicado y muy difícil de ganar. Además fue muy parejo, porque en las últimas siete fechas, si ganabas un partido te metías en la pelea por el campeonato y si perdías te alejabas mucho. Los viajes también son dificultosos, pero fue un torneo muy lindo en donde nadie regaló nada. Por suerte fuimos primeros.

Grioni renovó por un año con Cienciano. (Foto: Cienciano)

¿Es tan marcada la diferencia entre la Liga 1 y la Liga 2?

En lo futbolístico no, porque dos equipos de la Liga 2 llegaron a semifinales de la Copa Bicentenario. Hay jugadores y equipos muy buenos, además están otros históricos como Alianza Atlético o Juan Aurich. Las canchas han estado muy bien y no nos podemos quejar.

Cienciano fue el conjunto más goleador de la Liga 2 con 59 goles, ¿cuál fue la fórmula?

Es la propuesta que el comando técnico le hizo llegar a los futbolistas. Tomamos riesgos en la parte defensiva pero estábamos seguros que, en caso nos conviertan, podíamos darle vuelta a cualquier resultado. Si tú revisas, la estadística indica que marcamos en promedio de dos a tres goles por partido. El equipo siempre tuvo en mente el arco de enfrente.

Hay futbolistas que tuvieron una experiencia en Primera como Sebastián Lojas, Axel Chávez y Jorge ‘Koki’ Molina. ¿Se les tiene que motivar de una manera distinta para que no se desanimen de jugar Segunda?

El mensaje fue igual para todos. Al tener esos jugadores que han pasado por equipos grandes, ellos inculcaban que teníamos que ser campeones. Día a día así se dio.

Las celebraciones fueron a lo grande en la ciudad imperial del Cuzco. (Foto: Cienciano)

¿Se ha encontrado con futbolistas que se relajan y piensan que con la altura es suficiente para ganar partidos?

Si no tienes un buen equipo convencido de que no solo hay que ganar en casa, sino también fuera, es muy difícil. Nosotros ganamos de visitante porque con la altura solo no te alcanza, y eso los futbolistas lo sabían.

¿De qué se trata el proyecto deportivo que le presentó a los directivos de Cienciano?

No queremos que Cienciano esté en Primera División de paso. Buscamos ser protagonistas y para eso tenemos que armar un buen plantel. Los directivos están convencidos de que tiene que ser así.

Para el otro año, ¿el objetivo será permanecer en Primera o pelear el título nacional?

Lo primero es armar un plantel competitivo. Hay agregarle jerarquía y jugadores. Luego todos los equipos quieren ser campeones. El objetivo es pelear cosas importantes. Lo mínimo es llegar a una Copa Sudamericana.

Grioni ha dirigido cuatro clubes en su paso por el fútbol peruano. (Foto: GEC)

¿Por qué solo renovó por un año si hablamos de proyecto deportivo que debe tomar un determinado tiempo?

Yo siempre renuevo por un año, luego los dirigentes evalúan si las cosas les gustaron. Ellos tomarán la decisión al final.

¿Son necesarios muchos refuerzos para fortalecer el plantel de cara al próximo año?

Estoy muy tranquilo con los muchachos que tengo en el plantel. Trataremos de armar dos equipos pero obviamente tienen que llegar nuevos futbolistas para hacer una buena campaña.

¿Cuál es su balance en su estadía en Perú?

Fuimos subcampeón con Cienciano, perdimos la semifinal con Municipal y clasificamos a la pre Libertadores. Nos ha ido bien por los buenos grupos que hemos formado.

Antes de dirigir a Cienciano, Grioni dirigió a Sport Huancayo. (Foto: GEC)

¿Siente que la prensa ha sido ingrata con su trabajo?

Sí, yo creo que sí. No sé si es porque no caemos simpáticos. Nosotros rescatamos lo que digan los jugadores de nosotros. Lo queríamos era coronarnos con una gran hinchada y un gran equipo que tiene una gran hinchada. Eso me va a quedar en el corazón toda mi vida.

¿Tiene alguna simpatía por la hinchada de Universitario?

La prensa exagera con lo que digo. Podía haber comparado a la hinchada también con Boca Juniors, porque la gente que mueve Cienciano es muchísima. No tenía idea de toda esta pasión que tiene la gente de Cienciano.

¿Qué le hace sentir que la hinchada de la ‘U’ lo pida en las redes sociales?

Me siento muy orgulloso. La verdad que sería un reto importante dirigir a Universitario. Estuve muy cerca este año, antes de que llegara Comizzo. Un periodista dijo en su momento que yo estaba Trujillo esperando que Soto perdiera para tomar Manucci, pero ya había tenido dos reuniones con la gente de la ‘U’. Puedo ser buen o mal técnico, pero soy una gran persona y siempre he dejado una grata impresión en ese sentido.

Grioni ha pedido reforzar el plantel de Cienciano para el próximo año. (Foto: GEC)

Hablando del hexagonal de la Liga 2, ¿no es un poco injusto que tenga las mismas posibilidades de llegar a Primera el que quedó segundo con el que fue quinto en la tabla?

Sí, pero ya estaba planificado así. Si nosotros no campeábamos teníamos la posibilidad de jugar ese hexagonal.

¿Se puede repetir en el corto plazo logros como la Recopa Sudamericana y la Copa Sudamericana?

En el corto plazo nada está escrito y ningún club o jugador tiene su techo. Con trabajo y humildad Cienciano puede volver a ganar la Copa Sudamericana.

¿Cuál es el equipo que mejor fútbol tuvo en la Liga 1?

Binacional viene haciendo un trabajo excepcional. En el Apertura fue espectacular lo que hizo. Su fútbol y su generosidad como local y visitante me han gustado mucho.

¿Quién va a ser campeón del Torneo Clausura?

Lo veo muy parejo. Los tres tienen partidos complicados.

¿Qué mensaje se le da un futbolista como Christian Cueva para volver a encarrilarlo?

El mejor mensaje se lo dio Ricardo Gareca. Si bien en sus clubes no tiene continuidad, cada vez que jugó en la selección a Ricardo le ha funcionado de la mejor manera. La respuesta la tiene Ricardo.

¿Por qué le está costando a Raúl Ruidíaz trasladar su buen momento en clubes a la selección?

Lo mismo pasa con Messi, quien gana todo con el Barcelona pero en Argentina no funcionan las cosas. Hay que ver todo, el equipo, el funcionamiento, etc.