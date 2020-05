Un revuelo en la prensa deportiva mundial ha causado la declaración de Bernardo Romeo, ex manager de San Lorenzo y actual coordinador de selecciones juveniles de Argentina. El ex futbolista de 42 años reveló que el presidente del cuadro de Boedo, Marcelo Tinelli, quiere al delantero uruguayo del Barcelona Luis Suárez.

“Ojalá. El fútbol argentino es muy competitivo y siempre están estas posibilidades. Además, Uruguay está cerca y habrá que esperar. Se que Tinelli lo tiene como una posibilidad pero vamos a ver con el tiempo qué pasa“, comentó Bernardo Romeo al medio internacional Crack Deportivo.

Si bien ahora mismo todo es incertidumbre en el mundo a causa del coronavirus COVID-19, y más en el ámbito futbolístico pues no hay una fecha fija para el retorno de las ligas y, algunas, incluso, han dado por finalizado su campeonato; el deseo existe y la posibilidad también.

En el recuerdo de los fanáticos del fútbol argentino aún está la reciente incursión del mediocampista italiano campeón del mundo en Alemania 2006 Daniele de Rossi en Boca Juniors. Con ese antecedente de gestión, el arribo del delantero Luis Suárez puede ser una alternativa. Y más cuando el atacante se declaró simpatizante del cuadro de Boedo.

La revelación de Bernardo Romeo agitó las redacciones de los medios internacionales como el argentino Infobae y los españoles Marca y AS. Pero la frase no quedó ahí. El ex delantero también relató un episodio en el que Luis Suárez le comentaba la gran simpatía que tenía por San Lorenzo.

Recuerda Romeo que cuando realizó un viaje a España por gestión deportiva, coincidió con el atacante del Barcelona Luis Suárez. “Nos juntamos con mucha gente del fútbol y él me hablaba del equipo del 2001, que lo seguía mucho, le gustaba mucho. La verdad que fue espectacular, yo le pedí una foto y después me la pidió él para subirla, me dijo que le gustaba mucho el fútbol argentino, nos seguía mucho y miraba mis goles, y para mi fue un orgullo con lo que significa Suárez para el mundo”, relató.

Pero el vínculo entre Luis Suárez y San Lorenzo quedó todavía más demostrado cuando el atacante uruguayo declaró públicamente los nombres de la generación del 2001 y 2002, que ganó títulos como el Clausura y la Mercosur en el 2001 y la Sudamericana del 2002.

"Estaba el Beto Acosta, después Bernardo Romeo, Pipa Romagnoli, Pipa Estevez… Vi esa generación cuando era chico y era lo que me gustaba”, comentó Luis Suárez para reforzar su idea de simpatía por San Lorenzo y la razón por la que los siguió durante esos años.

El panorama parece brindarle una oportunidad a San Lorenzo pues, aunque remota -los presupuestos entre clubes europeos y sudamericanos no tienen punto de comparación-, el Barcelona buscaría contratar a Lautaro Martínez, con lo que Luis Suárez quedaría a la espera de propuestas.

El delantero Luis Suárez actualmente tiene 33 años y está superando una operación de rodilla. Se espera que esté recuperado para fines de mayo del 2020. Actualmente está tazado por transfermarkt en 40 millones de euros. Tiene contrato con el Barcelona hasta el 30/06/2021.

En la actual temporada en la Liga española ha marcado once goles en diecisiete partidos. Además ha brindado siete asistencias y ha visto la cartulina amarilla en cuatro oportunidades. En la Champions League anotó tres tantos en cinco cotejos.

