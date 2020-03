María Belén Bazo, velerista nacional clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cumplió una destacada participación en el Campeonato Mundial de Windsurf que se celebró en Sorrento, Australia.

La medallista peruana en Lima 2019 se ubicó decimonovena en la tabla general de la rama femenina del certamen, mejorando en aguas australianas lo que fue su actuación previa.

María Belén Bazo compite en la modalidad de Tabla Vela Femenina. (Sailing Energy)

Nuestra única representante en el evento fue la segunda mejor competidora americana después de la brasileña Patricia Freitas y también terminó en el puesto 13 de la clasificación por países.

“Mejoré mi último resultado por bastante y tuve varias regatas muy buenas, pero no estoy muy satisfecha con mi resultado porque estoy segura de que puedo mucho mejor y no me voy a cansar de decirlo hasta lograrlo. Tenemos todavía unos meses más antes de los Juegos Olímpicos, así que a seguir entrenando y mejorando”, destacó María Belén Bazo tras el final del RS:X Windsurfing World Championship.

La windsurfer local, integrante del programa ‘Vamos con Tokio’ del Instituto Peruano del Deporte (IPD), continúa así con su preparación para los próximos Juegos Olímpicos, que se desarrollarán entre el 24 de julio y el 9 de agosto.

“No es fácil estar un mes fuera de casa y ser la única que compite por Perú, pero el apoyo de mi familia y amigos hace todo sea mucho más fácil porque me apoyan incondicionalmente y me motivan a seguir adelante pase lo que pase. Gracias por su apoyo siempre, como también gracias al IPD, FPV, ISDIN, Everlast y a mis entrenadores”, destacó la deportista.

